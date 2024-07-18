Akdeniz Üniversitesi geleceğin Yapay Zekâ Mühendislerini yetiştirecek

Akdeniz Üniversitesi'nin yenilikçi ve geleceği şekillendiren eğitim imkânlarına bir yenisi daha eklendi. Mühendislik Fakültesine geleceğin mesleklerinden olan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı. Bu yıl ilk öğrencilerini alacak bölümün otuz kişilik kontenjanı bulunuyor. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü çift anadal imkanı, yüzde yüz İngilizce eğitimi, gelişmiş laboratuvarları ve yeni nesil staj imkanları ile öne çıkıyor.

ÇİFT ANADAL İMKÂNI

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü ile ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, "Akdeniz Üniversitesi olarak bu yıl Türkiye'deki sayılı bölümlerden bir tanesi olan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünü açtık. 30 öğrenci alacağız. Bu anlamda Türkiye'deki ilklerden birini gerçekleştiriyoruz. Bölümümüz yüzde yüz İngilizce dilinde eğitim vermekte. Bu anlamda, Akdeniz Üniversitesi'ndeki sayılı bölümlerden bir tanesi. Gelen öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği öğrencileriyle birlikte hemen hemen aynı ders içerikleriyle aynı hocalardan dersler alacak. Bu da çift anadal seçeneği sunarak çift diploma verme imkânı sağlıyor bizlere. Böylece Bilgisayar Mühendisliğine gelen öğrencilerin Yapay Zekâ Veri Mühendisliği Bölümünden diploma alma ve benzer şekilde Yapay Zekâ Veri Mühendisliği Bölümüne gelen öğrencilerin de Bilgisayar Mühendisliği diploması alma imkânı olacak." diye konuştu.

KALİTELİ EĞİTİM, GELİŞMİŞ LABORATUVARLAR

Bölümün zengin imkânlara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar "Bölümümüz oldukça genç bir bölüm. İki profesör, üç doçent, dört doktor öğretim üyesinden oluşan bir ekibimiz var. Dokuz tane de araştırma görevlimiz bulunuyor. Laboratuvar imkânlarımız oldukça geniş. Öğrencilerimizin birlikte çalışabildiği yüksek hızlı hesaplama ve veri merkezi, yazılım geliştirme laboratuvarlarımız bulunuyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak MÜDEK akreditasyonumuz var. Bu akreditasyon da çok kaliteli, dünya standardında bir eğitim verdiğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Fakültede disiplinler arası bir eğitim ve araştırma ortamı olduğundan bahseden Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar birçok bölüm ile disiplinler arası iş birliği içinde olduklarını, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Turizm Fakültesi ile çeşitli alanlarda projeler yaptıklarını söyledi. Bölüm olarak uluslararası alanda da güçlü bağlantılarının olduğuna değinen Prof. Dr. Uluşar "Bölümümüzde aktif olarak yurtdışında bulunan üniversitelerle de iş birliğimiz bulunuyor. Erasmus programı kapsamında, üniversitedeki en fazla sayıda Erasmus anlaşmasına sahip bölümlerinden bir tanesiyiz. Öğrencilerimize yurt dışı imkânları sağlama konusunda aktif olarak destek veriyoruz." dedi.

GÜÇLÜ ARGE ALTYAPISI

Yapay zekâ alanında araştırma geliştirme çalışmalarında da Türkiye'deki sayılı üniversitelerden biri olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar "Türkiye'de bu yıl TÜBİTAK tarafından onaylanan 18 adet Yapay Zekâ Ekosistemi Oluşturma projesinin 2 tanesi bölüm hocalarımız tarafından yürütülüyor. Bu projelerde, özellikle turizm ve taşımacılık sektörlerinde Türkiye'nin bu alanda tanınmış firmalarıyla ortak proje yürütüyoruz. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü de partnerlerimizden bir tanesi. " ifadelerini kullandı.

KAMPÜSTE STAJ İMKÂNI

Bölümde uygulanan yeni nesil staj programını anlatan Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar "Türkiye'deki ilklerden bir tanesi olan kampüste staj imkânı şeklinde bir yeni bir programımız var, üç yıldır yürütüyoruz. Öğrenciler için staj yeri bulması gerçekten büyük bir problem. Stajların genelde kalitesi çok iyi olmuyor. Bunu çözmek amacıyla mesleğimiz de çok uygun olduğu için firmaları kampüs ortamına çağırıyoruz. Burada kendilerine özel bir yer veriyoruz. 15 kişilik gruplar hazırlıyoruz. 4 ya da 5 tane firmayı çağırıyoruz, bu sayede 60-75 öğrencimize kampüs ortamında staj yapma imkânı sağlıyoruz." dedi.

YAPAY ZEKÂ GELECEĞİN MESLEĞİ

Tercih dönemindeki öğrencilere seslenen ve özellikle yapay zekâ alanını düşünen öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'ne davet eden Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar "Yapay zekâ mühendisliği geleceğin mesleği, birçok işin daha hızlı, daha verimli ve daha kolay yapılabilmesini sağlıyor. Hayatımızın her alanına girdi. Otonom araçlardan akıllı sistemlere, görüntü işlemeden kişisel asistanlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu anlamda ülkemizde yapay zeka teknolojilerini kullanarak problem çözebilen mühendislere olan açığı kapatacak bölümümüze herkesi bekliyoruz." dedi.

ZENGİN İMKÂNLARIYLA EŞSİZ ŞEHİR VE KAMPÜS

Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin zengin imkânlarından da bahseden Prof. Dr. Uluşar "Çok güzel bir kampüsümüz var. Antalya'nın merkezinde, ulaşım imkânları çok gelişmiş. Dünyanın çok sayıda ülkesine direkt uçuşu olan bir şehir. Konaklama imkânları oldukça gelişmiş durumda. İş imkânları, özellikle turizm sektöründe bilişim teknolojileri şehrimizde çok gelişmiş durumda. TEKNOKENT imkânlarımız, staj imkânlarımız oldukça iyi. Sosyal olanaklar çok fazla, kampüsümüzün içinde stadyum, yüzme havuzu, tenis kortları, voleybol sahaları gibi çok fazla imkân bulunmakta. Üniversitemiz, akademik ve sosyal imkânları ile öğrenciler için benzersiz bir yer." açıklamasında bulundu.