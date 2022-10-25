Akdeniz Üniversitesi’nden büyük buluş

Dünyadabenzeri olmayan teknolojisiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmeler sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı"nın hava basınçlı emsallerinden farklı olarak dünyada benzeri bulunmuyor.SABAH'a konuşan İbrahim Yıldırım, "1.5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4.5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek" dedi.