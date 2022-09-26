Akşemseddin Kimdir? Akşemseddin Eserleri, Hayatı, Bilime Katkıları Ve Çalışmaları

Osmanlı döneminde yaşayan Akşemseddin önemli eserleri, kültüre ve bilime katkıları ile devletin toprak kazanımlarında rol oynamış önemli bir zattır. Peki, Akşemseddin'in bilime katkıları nelerdir? Akşemseddin'in hocası kimdir? Yanıtları sizler için derledik.

Akşemseddin Kimdir?

Akşemseddin, 12. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış çok yönlü bir Türk alimidir. Başta tıp olmak üzere birçok bilimsel ve kültürel alanda çalışmalara imza atmıştır olan Akşemseddin'in babası Şeyh Hamza, asıl ismi Mehmet Akşemseddin'dir.

Akşemseddin'in Hayatı Ve Bilime Katkıları

Akşemseddin, o dönemlerde Osmanlı topraklarına dahil olan Şam şehrinde 1398 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Hamza, Akşemseddin henüz küçükken ailesi ile birlikte Amasya'ya göç etmiştir. Çocukluğunun bir dönemini Amasya'da geçiren Akşemseddin'in bu sırada babasından eğitim görmüş ve 7 yaşında hafız olmuştur. Tam da bu dönemlerde ailecek Çorum taraflarına göç etmişlerdir. Akşemseddin, babasının vefatının akabinde tahsiline Osmancık ve Amasya medreselerinde devam etmiş, başarıyla tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik payesi kazanarak Osmancık medresesine müderris olmuştur.

Bir yandan tıp alanına büyük ilgi duyan Akşemseddin müderrisliğin yanınsa tıp alanında çalışmalar yaparak kendini geliştirmiş, özellikle mikrop çalışmalarını ilerleterek dönemin tıp dünyasına katkılar sunmuştur. Tasavvuf ve irfana olan ilgisi sayesinde İran'da bir dönem bulunduktan sonra Anadolu'ya dönen Akşemseddin, Ankara'da o dönemin büyük velisi Hacı Bayram Veli'nin talebesi olmuştur. Hacı Bayram Veli'den aldığı tasavvuf ilmi tahsilini, hocasının icazetiyle tamamlamıştır. Hem din hem de tıp alanında oldukça önemli bir âlim olan Akşemseddin'in 2. Murat ile olan münasebeti sayesinde Fatih Sultan Mehmet'le de yakınlık kurmuş, İstanbul'un fethi sırasında tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile kazanılan zaferde emeği geçmiştir. İstanbul'un fethinden tam 6 yıl sonra 1459 yılında vefat eden Akşemseddin'e Fatih Sultan Mehmet Göynük ilçesinde türbe yaptırmıştır.

Akşemseddin'in Eserleri

Türk ilim ve irfan kültürünün en önemli şahıslarından Akşemseddin'in bilinen en önemli eserleri ise şunlardır;