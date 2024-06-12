Alanya’da teknoloji ve eğitimde yeni bir dönem başlıyor

Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 30 öğrenci kontenjanıyla dört ana proje bölümü sunacak. Bu bölümler; Bilgisayar Tasarım Uygulamaları, Robotik Kodlama, Nesnelerin İnterneti ve Mobil Uygulamalar gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik dersleri içeriyor. Ayrıca, Web Tabanlı Uygulama Geliştirme, Siber Güvenlik Temelleri, Nano Teknoloji ve Malzeme Bilimi, Blok Zincir, Oyun Programlama, Dijital Tasarım, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi yenilikçi alanlarda eğitim verilecek.

BURSLU OKUMA FIRSATI

Başarılı öğrencilere burs imkanı sunan okul, yüzde 1 ve yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilere aylık 1000 TL, %5 - %10 dilimindeki öğrencilere ise aylık 500 TL burs verecek. Bu destek, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını kolaylaştıracak.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖĞRENCİ KABULÜ

Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler programı kapsamında 60 öğrenci kabul edecek. Bu program dahilinde örgün eğitim, hafızlık proje ve yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi de sunulacak. Teknoloji bölümü ise Türkiye genelinden %1,2'lik dilimde yer alan öğrencileri kabul edecek.

MODERN KAPSAMLI EĞİTİM KOMPLEKSİ

Külliye tarzında inşa edilen okul, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojik donanımlı sınıfların yanı sıra kapalı spor salonu, halı saha, uluslararası konferans salonu, uygulama camii ve pansiyon gibi sosyal tesislerle de donatılmış durumda. Bu kapsamlı altyapı, öğrencilere her açıdan destek olacak.

BÖLGE VE EĞİTİME KATKI

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mevlüt Uysal ve muhterem ailesinin yaptırmış olduğu bu eğitim kompleksi, Alanya için büyük bir kazançtır. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sn. Nazif Yılmaz ve Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Yusuf Yılmaz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Hayırseverlerimizin niyetleri makbul, Alanya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve geniş imkanlarıylı Antalya'da bir ilk olmanın gururunu yaşıyor