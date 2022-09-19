Albız Ne Demek? Eski Türk Mitolojisinde Albıs Kime Denir, Kelime Kökeni Nedir?

Eski Türk toplumlarında doğmuş ve hala günümüze kadar gelmiş bazı kelimeler vardır. Bahsi geçen eski kelimelerden birisi de albız kelimesidir. Eski deyimlere meraklı kimseler albıs alsın ne demek? Albız değdi ne anlama gelir? Sorularının cevaplarını merak edip, incelemektedir. Şimdi hep birlikte albız ne demek inceleyelim...

Albıs Ne Demek, Kelime Kökeni Nedir?

Albız ya da albıs olarak geçen bu kelime TDK sözlüklerinde şeytan karşılığı olan bir kelimedir. Bazı kaynaklarda Albız kelimesinin Arapça iblis kelimesinden esinlenilerek ortaya çıktığı görüşü ileri sürülmüştür. Eski Türk toplumlarının döneminde günlük halk ağzında sıklıkla kullanılan albıs terimi, yazılı olarak ilk kez Edirneli Nazmi'nin Divan-ı Türki-yi Basit eserinde geçmiştir.

Albız Ne Anlama Gelir, Türk Mitolojisinde Albıs Kime Denir?

Eski Türk ve Altay halkları dönemindeki kültür ve inanışlara göre albız; kötü, yeni doğum yapmış kadınlara musallat olan cadı şeytan anlamına gelir. Günümüzde kullanılan 'alkarısı' ve 'albastı' terimleri de bu çok eski çağlarda kullanılan albıs kelimesinden gelmiştir.

Türk mitolojisinde albıs; kızıl renkli, kötü, çirkin ve korkunç görünüşlü, upuzun tırnaklı, bir deveyi alt edebilecek kadar uzun boylu, küplerin ağaç kovuklarının içinde saklanan, lohusa kadınlara zarar verdiğine bebeklerini kaçırıldığına inanılan şeytani bir varlıktır.