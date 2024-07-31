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Giriş Tarihi: 31.7.2024 14:14 Son Güncelleme: 31.7.2024 14:14

Alexandria Troas Ören Yeri Nerede, Nasıl Gidilir? Alexandria Troas Ören Yeri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Türkiye, antik kent ve kültürel mekanlar bağlamında oldukça zengin bir ülkedir. Sık sık ziyaret edilen mekanlardan biri de Alexandria Troas Ören Yeridir. Tarihte büyük bir yere sahip olan Büyük İskender bu ören yeri için öneme sahiptir. M.Ö. 306 yılında Büyük İskender'in generallerinden Antigonos Monophthalmos tarafından Antigonia Troas adıyla kurulmuştur. Alexandria Troas Ören Yeri nerede, nasıl gidilir, Alexandria Troas Ören Yeri giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları ören yeri ziyaretçilerinin bilmesi gerekenler arasındadır.

Alexandria Troas Ören Yeri Nerede, Nasıl Gidilir? Alexandria Troas Ören Yeri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Alexandria Troas ören yeri, tarih ve arkeoloji meraklıları için oldukça ilgi çekici bir ören yeridir. Antik kent, tarihi dokusu ve kazılardan çıkan eserlerle ziyaretçilere keyifli ve bilgi verici bir gezi yaşatmaktadır. Tarihi ve arkeolojik önemiyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken antik kentlerden biridir. Alexandria Troas Ören Yeri nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları daha keyifli bir gezi için ziyaretçiler tarafından araştırılmaktadır.

Alexandria Troas Ören Yeri Nerede?

Alexandria Troas Ören Yeri, Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinde yer almaktadır. Ezine ilçesinin ise Dalyan Köyü'nde bulunmaktadır.

Alexandria Troas Ören Yerine Nasıl Gidilir?

Alexandria Troas Ören Yerine gitmek için Çanakkale ilinin Ezine ilçesine giden şehir otobüslerini tercih edebilirsiniz. Ezine ilçesinden kalkan köy otobüsleri sizi Dalyan Köyü'ne ulaştıracaktır.

Alexandria Troas Ören Yeri Giriş Ücretli Mi?

Alexandria Troas Ören Yerini ziyaret edecek olanların gündeminde olan konulardan biri de girişin ücretli olup olmamasıdır. Ören yerine girişler, haftanın her günü ücretsizdir.

Alexandria Troas Ören Yeri Müzekart Geçerli Mi?

Alexandria Troas Ören Yeri ziyaretçileri, müzekart veya ücret ödemeden ören yerini ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilmektedir. Ören yerini ziyaret için müzekarta sahip olmak gerekmemektedir.

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Alexandria Troas Ören Yeri Nerede, Nasıl Gidilir? Alexandria Troas Ören Yeri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?
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