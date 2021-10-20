Alıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Alıcı Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede kelimeler, cümle içerisinde pek çok türde kullanılmaktadır. Alıcı sözcüğü de cümle içerisinde isim veya sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bu kelimenin farklı türde kullanılmasının nedeni ise çeşitli anlamlar barındırmasından kaynaklanmaktadır.

ALICI KELİMESİNİN ANLAMI

Alıcı kelimesi öncelikle yapıca türemiş bir sözcüktür. Bundan dolayı pek çok anlam ilişkisi ve anlamı bulunmaktadır. Bu kelimenin barındırdığı anlamları daha iyi özümsemek için anlam ilişkilerini iyi incelemek gerekir. Özellikle alıcı sözcüğünün eş anlamlısını bilmek oldukça faydalıdır. Alıcı kelimesinin eş anlamlısı 'müşteri, kamera' kelimeleridir. Bu bilgilere bakarak alıcı kelimesinin anlamları şunlardır:

Bir şeyi satın almak isteyen kimse.

Kendisine bir aracı ile bir şey gönderilen kimse.

Bir elektrik akımını alıp başka bir güce çeviren aygıt; örneğin bir yayımı alıp sese ve görüntüye çeviren TV aygıtı bir alıcıdır.(fizik terimi)

Azrail.(halk ağzından)(mecaz anlam)

Sinema filmi çevirmekte kullanılan, görüntüleri film şeridi üzerine kaydeden aygıt.(sinema terimi)

(bir şeye) müşteri olmak, (o şeyi) almak istemek.

Atmaca, şahin gibi yırtıcı kuşların ortak adı

ALICI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türkçede pek çok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Alıcı kelimesi de bu kelimelerden biridir. Bunun nedeni ise oldukça fazla anlam ilişkisi bulunmasından ve anlam dağarcığının geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Alıcı kelimesinin anlam ilişkilerine baktığımızda karşımıza ilk olarak zıt anlam çıkmaktadır. Buna göre alıcı kelimesinin zıt anlamlıları 'satıcı, verici' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi pekiştirmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Alıcısı olduğun malın peşinde ol ve mutlaka pazarlık yap.

Ben bu aşındırıcı malzemeleri insanlara ulaştıran satıcı kişiyim.

ALICI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Alıcı kelimesinin anlam ilişkilerinden ve ifade ettiği anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Göründüğü gibi anlam çeşitliliği fazla olan bir kelimedir. Bundan dolayı pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Alıcı kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: