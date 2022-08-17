Almanca Olimpiyatları’na Buse damga vurdu

Dünyanın en büyük Almanca yarışması olan ve 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Almanca Olimpiyatları'nda (IDO) ilk kez bir Türk öğrenci dünya şampiyonu oldu. Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Buse Başak Kesimoğlu, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Hamburg'da düzenlenen IDO 2022 Dünya Almanca Olimpiyatları'nda birincilik elde eden ilk Türk genci oldu.Dünya çapındaki okullarda Almanca dersi alan 14-17 yaş aralığındaki yaklaşık 13 milyon öğrencinin katılımına açık olan Uluslararası Almanca Olimpiyatları programı 2 hafta sürüyor. İlk hafta tüm öğrenciler yarışmaya yönelik workshoplara katılıyor. Bu çalışmalar tiyatro, makale yazma, organizasyon becerileri, rap şarkı tasarımı vb. alanlarında gerçekleşiyor. İkinci hafta ise yarışmanın gerçekleştiği hafta oluyor. Öğrenciler ilk oturumda kendilerine tanınan 4 saatlik sürede "Hamburg Magazin" adı altında verilen başlıklardan istediğini seçerek bir makale yazıyorlar. Bu yazım sürecinde dilbilgisi kadar yaratıcılığa da önem veriliyor.