Almanya’nın saygın ödülü Türk akademisyene

YAŞAR Üniversitesi
Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer
, Berlin Teknik Üniversitesi
ve Alman Akademik Değişim Servisi (
DAAD) tarafından elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varese adına verilen "Edgard Varese Ödülü" ile ödüllendirildi. 20 yıldır verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk müzik insanı olan Özer, önümüzdeki eğitim döneminde Berlin
Teknik Üniversitesi'nde eğitim programına fakültenin tam üyesi olarak dahil edilecek ve alanında dersler verecek. Özer, aynı zamanda, kentte müzik etkinlikleri ve performansları gerçekleştirip Berlin'deki sanatçılarla ortak projelerde yer alacak. Bugüne kadar alanında dünyaca tanınmış müzik insanlarının aldığı ödül için seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Özer, "Berlin'de vereceğim bilgisayar müziği alanındaki dersler, aynı zamanda sanal katılıma da açılıp daha geniş kitlelere ulaşacak" dedi. SABAH