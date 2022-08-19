"Amaç ülkenin geleceğine ışık tutmak"

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ve Genel Müdürü Şevket Ertem, geride kalan eğitim yılının değerlendirmesini yaptı, Kurumun donanımlı eğitim kadrosu ve özverili çalışma sistemi ile hareket ettiği vurgulandı ve başarının da başarısızlığın da tesadüfen olmadığının altı çizildi.

Genel Müdür Şevket Ertem, özverili çalışmaktaki amaçlarının ülkenin geleceğine ışık tutmak olduğunu vurguladı. Öğrencileri her yönüyle hayata hazırladıklarını söyleyen Şevket Ertem, özellikle kampüs okullarda yabancı dil uygulamalarının yanı sıra sosyal etkinliklere ve kulüp çalışmalarına da yer verilmesinin önem taşıdığını anlattı. İbrahim Taşel ise elde edilen başarının işini severek yapan, sorumluluğunu bilen ve akademik donanımı yüksek bir kadroyla çalışmalarına borçlu olduklarını söyledi.