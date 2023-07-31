Amos Antik Kenti Nerede? Amos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Eski ve yerleşik bir Roma kenti olarak bilinen Amos antik kentine nasıl gidilir sorusu, seyahat planlaması yapan turistlerin ve gezginlerin bilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Bu sayede kişiler, pek çok alanı bulunan antik kente kolayca ulaşarak; doğal, mimari, kültürel ve tarihi bölümleri ve elemanlarını kolayca keşfedebilmektedir. Peki ya, amos antik kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait? İşte detaylar…

AMOS ANTİK KENTİ NEREDE?

Amos antik kenti; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla kentinin Marmaris ilçesindeki Turunç beldesinde konumlanmaktadır. Amos antik kenti, Marmaris'e tam olarak 24 kilometre mesafede yer almaktadır. Amos antik kentinin lokasyonu, pek çok antik kentte olduğu gibi ulaşılabilirlik bakımından oldukça rahattır. 2200 senelik bir geçmişe sahip olan Amos Antik Kenti, Roma Dönemi'nde kurulmuştur. Günümüzde ise pek çok mimari yapı elemanı ve alanları gözle görülebilmektedir.

AMOS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Muğla-Marmaris-Turunç beldesinde yer alan Amos antik kentine, herhangi bir toplu taşıma aracı olmadığı için, bu antik kente en uygun ulaşım tercihi genel olarak hususi-özel araçlar ile gerçekleştirilmektedir. Antik kente ulaşmak için öncelikle Muğla'ya, ardından Marmaris-İçmeler'e geçilmelidir. İçmeler'den, Turunç tarafına doğru ilerleyecek olan vatandaşlar, denize paralel olan yol tarafından yola devam ettikleri vakit, görecekleri Amos Restoran tabelası bulunan yolu takip ederek antik kente ulaşabileceklerdir. Ayrıca antik kente tekne ile de ulaşım mümkündür.

AMOS ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Eşsiz manzarasının ve bünyesinde barındırdığı tarihi güzelliklerin mutlaka görülmesi gereken Amos Antik Kenti herhangi bir ücret ödenmeden ziyaret edilebilmektedir. Amos antik kentin giriş 2023 yılı itibarı ile ücretsizdir.