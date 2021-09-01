Ana okulları ve 1’inci sınıflar için ders zili çaldı

Türkiye'de 1.5 yıl sonra 2021-2022 okula uyum haftası kapsamında anaokulu ve 1'incis sınıf öğrencileri okula başladı. 1 – 3 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek uyum haftası eğitiminin ardından 6 Eylül tarihinde ilk, orta ve liselerde ders başı yapılacak. Sabah çocukların okula getiren veliler, en az çocuklar kadar heyecanları gözlerine yansıdı. Milli Eğitim Bakanlığı 3 günde çocukların sınıflarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıyacağını kaydetti.

VELİLER OKULBAHÇESİNE ALINMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların maske ile okulbahçesine alınacağını ve derslerinde maske ile görüleceğini kaydetti. Okul bahçesine kesinlikle velilerin alınmayacağını da belirten yetkililer, "Pandemi kurallarına harfiyen uyacağız. Okullarımızın bahçesi ve sınıflarımız cıvıl cıvıl oldu. 1.5 yıl sonra özlediğimiz tabloya kavuştuk" diye konuştu.