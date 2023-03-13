Anaksagoras Felsefesi Nedir? Anaksagoras’a Göre Nous Ne Demek?

Anaksagoras felsefesi nedir sorusu felsefenin yapı taşlarını oluşturan ve anlamlandıran açıklamalara sahiptir. Böylece Anaksagoras felsefesi konusunun Antik Yunan'a uzanan bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Gerekli olan kısımda felsefeye katkıları neler başlığıyla ifadelere yer verilecektir. Can alıcı noktalardan biri de Anaksagoras neyi buldu konusudur. Çünkü konunun dönüm noktası bu sorunun altında yatan anlamdan oluşmaktadır. Geriye kalan kısmı Feksefede Nous Nedir ile değerlendirebiliriz.

Anaksagoras Felsefesi Nedir?

Felsefe insanın sorgulamasını güçlendiren bir pratiktir. Bu sorgulama Antik Yunan'dan beridir var olan ve günümüze kadar gelen bir olgudur. Felsefenin ucu bucağı yoktur. Bu konudaki önemli insanlar, felsefenin yolda olmak olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla felsefe yapmak bitecek bir durum değildir. Sürekli yolda olmak ve düşünülen şeylerin tekrar tekrar düşülmesidir. Felsefede ana nokta aynı olsa da dallandığı alanlar vardır. Konu başlığı yani anaksagoras felsefesi de bunlardan biridir. Anaksagoras felsefesi başlangıca odaklanan bir felsefe dalıdır. Her şeyin başlangıçta karmaşık ve ayırt edilemez olduğunu ifade etmektedir. Yani her şey başlangıçtan beridir evrende bir şekilde var olmuştur. İfade edilen şekil ise küçük parçalar, sayıca sonsuz ve ayrılmaz şeklindedir.

Anaksagoras'a Göre Nous Ne Demek?

Felsefe içerisinde bir şeylerin başlangıcı ve durumu her zaman önemli olmuştur. Şu anın öncesi bilinmez olduğundan sorgulanması, düşünülmesi gereken bir öğe olarak görüşmüştür. Anaksagoras felsefesinin de bu düzleme kattığı birtakım olgular vardır. Bu olgular felsefe kapsamında bazı durumların ne olduğu, nasıl olduğu gibi soruların cevaplanmasına yardımcı olmaktadır. Anaksagoras felsefesi içerisindeki Nous kavramı da bunlardan biridir. Nous kavramının kökenine bakarsak Latince olduğunu ve Yunancadan gelen bir anlama sahip olduğunu görürüz. Bu kavram ilk olarak Anaksagoras tarafından kullanılmıştır. Nous tin ve akıl anlamlara sahiptir. Aynı zamanda Nous, düşünebilme özelliğinin insan için en büyük yetenek olduğunu ifade etmektedir. Son olarak Nous, maddi olma özelliğine sahip değildir. Maddi değildir ama evreni düzenleyen ilke olma özelliğine de sahiptir. Özetle Nous kavramının felsefede ifade ettiği anlam birden fazladır.