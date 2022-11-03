Anamur’un kardeş kenti Bingen’de “Gençlik hareketliliği faaliyetleri” gerçekleştirildi

Gençlik kampında dijitalin doğru şekilde ve eğitim amaçlı kullanımları hakkında faaliyetler yapıldı. Gençler takımlar halinde Web 2.0 araçlarını kullanarak dijital yarışmalar ve oyunlar hazırladılar ve eğitim amaçlı kullanma konusunda farkındalık kazandılar. Dijitalin yanı sıra gençlerle iletişim, takım çalışması, organizasyon, analitik düşünme, liderlik gibi beceri ve yeterliliklerinin gelişmesine katkıda bulunan sanat etkinlikleri, müzik ve kültürel halk dansı gösterileri, sportif faaliyetler düzenlendi.

Proje kapsamında ayrıca Rheinland-Pfalz eyaleti başkenti Mainz'da bulunan devlet parlemanto binası ve meclis salonu ziyareti; Sprendlingen Belediyeler Birliği ve Belediye Başkanı Manfred Scherer ziyareti; Bad Kreuznach'ta bulunan güneş enerjisi parkı gezisi düzenlendi.

Proje katılımcıları Mainz Johannes Gutenberg Universitesi Mogon ll süper bilgisayarında bilim adamlarının yaptığı çalışmalar hakkında üniversitenin öğretim görevlileri tarafından sunumlar yapılarak yüksek performanslı süper bilgisayar makine dairesini görme şansı yakaladılar.

Türkiye'den Bingen kardeş kenti Anamur ilçesinden Esra Öğür ve Mukaddes Görmez liderliğinde Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi ve Anamur Anadolu Lisesinde öğrenim gören 8 genç katıldı. Projenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Esra Öğür, ''Bingen Türk İslam ve Kültür Derneği ile 2012 yılında Anamur'da ilk defa gençlik projesi gerçekleştirmiştik, 10 yıl sonra da iletişimimizin ve işbirliğimiz devam ettiği için çok mutluyuz. Bizlere ev sahipliği yapan Anamurlu gençlerimizin verimli bir hafta geçirmesini sağlayan Türk İslam ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Arıkan ve eşi Canan Arıkan'a, her an yanımızda koşturan dernek üyelerinden Ali Akyüz ve Ayla Akyüz'e, programda katkısı olan Libario Labita'ya ve tüm dernek üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı veren Yabancı Dil Eğitimcileri Derneği Başkanı Mehmet Burçin Özkan ve Tuğba Bademci'ye de şahsım ve proje katılımcıları adına çok teşekkür ederim.'' dedi.