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Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:50 Son Güncelleme: 14.12.2023 13:50

Anı İle İlgili Cümleler - Yazarlardan, Şairlerden Hatıra ve Anı Hakkında Cümleler

Anı; yaşanılan olay, deneyim ve duygusal anları ifade etmek amacıyla kullanılan önemli bir sözcüktür. Geçmişteki yaşantıdan kesitleri temsil eden anılar, herkesin aklında özel ve anlamlı bir yer kaplar. Bu nedendir ki anılar pek çok kitaba konu olmuştur. Anı ile ilgili cümleler, yazarlardan, şairlerden hatıra ve anı hakkında cümleler okuyan herkesi derinden etkiler.

Anı İle İlgili Cümleler - Yazarlardan, Şairlerden Hatıra ve Anı Hakkında Cümleler

Anılar oldukça etkileyici hatıralardır. Kimi zaman yüzü güldürürken kimi zaman hüzünlendirir. Herkesin içinde taşıdı pek çok anı bulunur. Bazı sözler ve cümleler, bu anılara dokunur. Yazarlardan, şairlerden hatıra ve anı hakkında cümleler, anı ile ilgili cümleler, okuyanı geçmişe götürür.

Yazarlardan Şairlerden Anı Hakkında Cümleler

Yaşanmış durumlardan kişinin belleğinde gizlenen ve sırası, yeri geldiğinde anımsanabilen her türlü şeye anı adı verilir. Anılar herkesi etkileyen olgulardır. Hal böyle olunca yazar ve şairler bol bol anılardan söz etmişler. Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu anı hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Anılarımızı en küçük noktasına kadar birer birer hatırlıyorum. İşte o zaman; bu seni unutamayan başı, duvarlara vura vura parçalamak geliyor içimden. – Ümit Yaşar Oğuzcan

  • Hafızamızın bizden bağımsız bir hayat sürdüğünden şüpheleniyorum bazen; kaybolduğunu sandığımız nice anı, nice çehre, söz, cümle, azı, kendi derinliğiyle bulanıklaşmış kanalların içinde varlıklarını sürdürerek yüzüp duruyor; sonra birden, neredeyse ilk günkü kadar taze ve parlak olarak beliriveriyor; o zamana kadar niye saklanmışlardı ve o gün ortaya niye çıktılar, bunu hiç bilemiyoruz. – Ahmet Altan

  • Bu uzun anı unutulabilir mi? Eski bahçe acı çekiyor benim yerime. – Birhan Keskin

  • Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. – Orhan Pamuk

  • Ne acı en güzel anını en acı anı olarak hatırlayacak olmak… - Şule Gürbüz

Yazarlardan Şairlerden Hatıra Hakkında Cümleler

Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu hatıra hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hatıralar alkollü içecekler gibiydi; fazlası ve hızlısı insanın dengesini bozabiliyordu. -Kristen Hannah

  • Herkes bir parçamı alıyor hatıra diye... – İbrahim Tenekeci

  • İnsan geçmişini sevmeden yaşayamazmış. Hatıra ne demek, yeni anlıyorum. – Şükrü Erbaş

  • Attığın her ok, yüreğinde bir iz, bir hatıra bırakacak ve bu hatıraların birleşimi sayesinde her atışın bir öncekinden başarılı olacaktır. - Paulo Coelho

  • İyi bir hatıra, iyi bir şarap gibidir, yalnız içmemek gerekir. - Jean-Louis Fournier

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Anı İle İlgili Cümleler - Yazarlardan, Şairlerden Hatıra ve Anı Hakkında Cümleler
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