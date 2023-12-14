Anı İle İlgili Cümleler - Yazarlardan, Şairlerden Hatıra ve Anı Hakkında Cümleler

Anılar oldukça etkileyici hatıralardır. Kimi zaman yüzü güldürürken kimi zaman hüzünlendirir. Herkesin içinde taşıdı pek çok anı bulunur. Bazı sözler ve cümleler, bu anılara dokunur. Yazarlardan, şairlerden hatıra ve anı hakkında cümleler, anı ile ilgili cümleler, okuyanı geçmişe götürür.

Yazarlardan Şairlerden Anı Hakkında Cümleler

Yaşanmış durumlardan kişinin belleğinde gizlenen ve sırası, yeri geldiğinde anımsanabilen her türlü şeye anı adı verilir. Anılar herkesi etkileyen olgulardır. Hal böyle olunca yazar ve şairler bol bol anılardan söz etmişler. Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu anı hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Anılarımızı en küçük noktasına kadar birer birer hatırlıyorum. İşte o zaman; bu seni unutamayan başı, duvarlara vura vura parçalamak geliyor içimden. – Ümit Yaşar Oğuzcan

Hafızamızın bizden bağımsız bir hayat sürdüğünden şüpheleniyorum bazen; kaybolduğunu sandığımız nice anı, nice çehre, söz, cümle, azı, kendi derinliğiyle bulanıklaşmış kanalların içinde varlıklarını sürdürerek yüzüp duruyor; sonra birden, neredeyse ilk günkü kadar taze ve parlak olarak beliriveriyor; o zamana kadar niye saklanmışlardı ve o gün ortaya niye çıktılar, bunu hiç bilemiyoruz. – Ahmet Altan

Bu uzun anı unutulabilir mi? Eski bahçe acı çekiyor benim yerime. – Birhan Keskin

Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. – Orhan Pamuk

Ne acı en güzel anını en acı anı olarak hatırlayacak olmak… - Şule Gürbüz

Yazarlardan Şairlerden Hatıra Hakkında Cümleler

Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu hatıra hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: