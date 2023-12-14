Anı İle İlgili Cümleler - Yazarlardan, Şairlerden Hatıra ve Anı Hakkında Cümleler

Anılar oldukça etkileyici hatıralardır. Kimi zaman yüzü güldürürken kimi zaman hüzünlendirir. Herkesin içinde taşıdı pek çok anı bulunur. Bazı sözler ve cümleler, bu anılara dokunur. Yazarlardan, şairlerden hatıra ve anı hakkında cümleler, anı ile ilgili cümleler, okuyanı geçmişe götürür.
Yaşanmış durumlardan kişinin belleğinde gizlenen ve sırası, yeri geldiğinde anımsanabilen her türlü şeye anı adı verilir. Anılar herkesi etkileyen olgulardır. Hal böyle olunca yazar ve şairler bol bol anılardan söz etmişler. Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu anı hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Anılarımızı en küçük noktasına kadar birer birer hatırlıyorum. İşte o zaman; bu seni unutamayan başı, duvarlara vura vura parçalamak geliyor içimden. – Ümit Yaşar Oğuzcan
Hafızamızın bizden bağımsız bir hayat sürdüğünden şüpheleniyorum bazen; kaybolduğunu sandığımız nice anı, nice çehre, söz, cümle, azı, kendi derinliğiyle bulanıklaşmış kanalların içinde varlıklarını sürdürerek yüzüp duruyor; sonra birden, neredeyse ilk günkü kadar taze ve parlak olarak beliriveriyor; o zamana kadar niye saklanmışlardı ve o gün ortaya niye çıktılar, bunu hiç bilemiyoruz. – Ahmet Altan
Bu uzun anı unutulabilir mi? Eski bahçe acı çekiyor benim yerime. – Birhan Keskin
Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. – Orhan Pamuk
Ne acı en güzel anını en acı anı olarak hatırlayacak olmak… - Şule Gürbüz
Yazar ve şairlerin kurmuş olduğu hatıra hakkındaki cümlelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Hatıralar alkollü içecekler gibiydi; fazlası ve hızlısı insanın dengesini bozabiliyordu. -Kristen Hannah
Herkes bir parçamı alıyor hatıra diye... – İbrahim Tenekeci
İnsan geçmişini sevmeden yaşayamazmış. Hatıra ne demek, yeni anlıyorum. – Şükrü Erbaş
Attığın her ok, yüreğinde bir iz, bir hatıra bırakacak ve bu hatıraların birleşimi sayesinde her atışın bir öncekinden başarılı olacaktır. - Paulo Coelho
İyi bir hatıra, iyi bir şarap gibidir, yalnız içmemek gerekir. - Jean-Louis Fournier