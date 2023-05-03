Ankara Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Ankara’daki Camiler ve İsimleri

Ankara camileri, büyüklüğünün yanı sıra mimari özellikleri ile de ön plana çıkar. Ankara'daki camilerin isimleri nelerdir sorusuna küçük bir araştırma ile dahi cevap bulabilirsiniz. Ankara en büyük camisi hangisi ya da Ankara'daki ünlü camiler başlıklarında konuyu ele alabilirsiniz. Ankara'nın en büyük camileri, cami gezisi için de sizlere yol gösterecektir. Ankaradaki camiler yazımızın devamında.

Ankara'daki Camilerin İsimleri Nelerdir?

Ankara, köklü tarihi ile her dönem önemini korumuştur. Bu kapsamda şehirde Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisinin izlerini görebilirsiniz. Ankara'da bulunan kimi camilerin büyüklüğü ile ön plana çıktığı dikkat çeker. Şehrin, ülkemizin başkenti olması ve protokol şehri olması nedeniyle büyük camilere ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da bulunan yüzlerce cami içinde ön plana çıkanlar aşağıdakilerdir.

Hacı Bayram Camii

Kocatepe Camii

Maltepe Camii

Kutluhan Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii

Hallaç Mahmut Camii

Karacabey Camii

Arslanhane Camii

Sultan Alâeddin Camii

Ankara En Büyük Camisi Hangisi?

Ankara'nın en büyük camii, herkesin tahmin ettiği üzere Kocatepe Camii'dir. 4500 metrekare arazi üzerine inşa edilmiş olan bu cami, 90 metrelik döner minare ile öne çıkmaktadır. 1967 yılında inşasına başlanmış olan cami, 1987 yılında ibadete açılmıştır. Yapımının bu denli uzun sürmesinin nedeni, bir kısım idari hususlardır. Cami, ibadethane bölümünün yanında büyük avlusu ile de dikkat çekmektedir.