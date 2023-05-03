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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:31 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:32

Ankara Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Ankara'daki Camiler ve İsimleri

Ankara camileri, bu şehirde ibadet etmek isteyenler için çok önemli bir araştırmadır. Ankara, kültürel alanda olduğu gibi cami konusunda da gelişmiş bir şehirdir. Ankara'daki camilerin isimleri nelerdir sorusu da bu kapsamda önemlidir. Ankara en büyük camisi hangisi ya da Ankara'daki ünlü camiler bilinerek daha bilinçli ibadet edilebilir. Ankara'nın en büyük camileri ve Ankaradaki camiler konusunu sizler için araştırdık.

Ankara Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Ankara’daki Camiler ve İsimleri

Ankara camileri, büyüklüğünün yanı sıra mimari özellikleri ile de ön plana çıkar. Ankara'daki camilerin isimleri nelerdir sorusuna küçük bir araştırma ile dahi cevap bulabilirsiniz. Ankara en büyük camisi hangisi ya da Ankara'daki ünlü camiler başlıklarında konuyu ele alabilirsiniz. Ankara'nın en büyük camileri, cami gezisi için de sizlere yol gösterecektir. Ankaradaki camiler yazımızın devamında.

Ankara'daki Camilerin İsimleri Nelerdir?

Ankara, köklü tarihi ile her dönem önemini korumuştur. Bu kapsamda şehirde Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisinin izlerini görebilirsiniz. Ankara'da bulunan kimi camilerin büyüklüğü ile ön plana çıktığı dikkat çeker. Şehrin, ülkemizin başkenti olması ve protokol şehri olması nedeniyle büyük camilere ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da bulunan yüzlerce cami içinde ön plana çıkanlar aşağıdakilerdir.

  • Hacı Bayram Camii
  • Kocatepe Camii
  • Maltepe Camii
  • Kutluhan Camii
  • Ahmet Hamdi Akseki Camii
  • Hallaç Mahmut Camii
  • Karacabey Camii
  • Arslanhane Camii
  • Sultan Alâeddin Camii

Ankara En Büyük Camisi Hangisi?

Ankara'nın en büyük camii, herkesin tahmin ettiği üzere Kocatepe Camii'dir. 4500 metrekare arazi üzerine inşa edilmiş olan bu cami, 90 metrelik döner minare ile öne çıkmaktadır. 1967 yılında inşasına başlanmış olan cami, 1987 yılında ibadete açılmıştır. Yapımının bu denli uzun sürmesinin nedeni, bir kısım idari hususlardır. Cami, ibadethane bölümünün yanında büyük avlusu ile de dikkat çekmektedir.

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Ankara Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Ankara'daki Camiler ve İsimleri
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