Ankara İsmi Nereden Gelir? Etimolojik Olarak Ankara Adının Kökeni Nedir?

Ankara hakkında yapılan pek çok bilimsel araştırma vardır. Etimoloji bilimi de tarih bilimine yardımcı olarak Ankara isminin kökenini tespit etmek için kullanılmıştır. Ankara tarihi çalışacak olan ya da Ankara'nın tarihi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin sayısı hayli fazladır. Bu kişiler yapacakları araştırmalara Ankara ismi nereden gelir ve etimolojik olarak Ankara adının kökeni nedir gibi temel konulardan başlayabilirler.

Ankara İsmi Nereden Gelir?

Ankara'nın tarihi incelendiğinde geçmiş dönemde Roma'nın taşra örgütünün başkenti olarak kullanılmıştır. Bizans yani Doğu Roma döneminde de kentin imparatorlar için önemli bir konaklama yeri olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı Döneminde de merkezi bir yerleşim yeri olma özelliğini kaybetmeyerek Anadolu Eyaleti'nin merkezi yapılmıştır.

Ankara'nın kesin kuruluş tarihi tespit edilememektedir. Fakat yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen buluntular vardır. Buna göre şehrin Neolitik Dönemde kurulduğu tahmin edilir. Neolitik Dönem, insanların tarım yapmaya başladıkları ve yerleşik hayata geçtikleri döneme denmektedir.

Ankara'nın hem yakın hem de tarih öncesi dönemde uygarlıklar için çok önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, Ankara isminin nereden geldiği bilgisi de tarihsel ve etimolojik anlamda önemli bir akademik çalışma konusudur.

Etimolojik Olarak Ankara Adının Kökeni Nedir?

Ankara isminin kaynağı, resmi verilere ve akademik çalışmalara bakarak yanıt aranması gereken bir konudur. Ankara isminin kaynağı, nereden geldiği tam olarak tespit edilememiştir.

Fakat, tarihte bazı bilgilerin belgelere dayanmasa da doğru olabileceği tahmin edilir. Söz konusu Ankara olduğunda da Ankara isminin nereden geldiğine dair önemli tahminler vardır.

Belgelere dayanmayan tahminlere göre, Ankara'nın tarihteki ilk adı, Galatlar adlı bir grup tarafından verilmiştir. Bu isim, Yunanca "çapa" anlamına da gelen "Ankyra" adıdır. Bu ismin, tarih içerisinde dönüşerek "Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara ve Angora" gibi isimlere dönüştüğü görülmektedir.

Son olarak şehrin isminin tarih boyunca değişime uğramasının ardından netleştiği görülür. Ankyra olarak başlayan isim geçmişi, son olarak Ankara halini alır.