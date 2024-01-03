GÜ-SEM’den anlamlı bağış

Gerçekleşen törene; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Sosyal İşler Komitesi üyeleri ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği (YHRD) Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Asbaşkan Semral Erel katıldı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, sosyal sorumluluk bilinci ile 2018 yılından bu yana kökleşerek büyümekte olan Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme programının önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros ise geçen yılki satışlardan daha yüksek bir gelir elde edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. YHRD Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins de zor şartlarda yaşamak zorunda bırakılan yaşlılarımız için Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi'nin yapmış olduğu bağışın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Girne Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.