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Giriş Tarihi: 4.1.2022 15:52 Son Güncelleme: 4.1.2022 16:02

Anlatım Bozukluğu Türleri Nelerdir? Yazılı Ve Sözlü Anlatımda Karşılaşılan Anlatım Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?

Anlatım Bozukluğu Türleri Nelerdir? Yazılı Ve Sözlü Anlatımda Karşılaşılan Anlatım Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?

Türkçe dil bilgisi kuralları arasında en geniş yer kaplayan konulardan biri de anlatım bozukluklarıdır. Anlatım bozuklukları hem çok fazla alt başlığının bulunması sebebiyle hem de türlerine göre çok fazla Türkçe dil bilgisi kuralını da zaten biliyor olmayı gerektirmesi sebebiyle Türkçenin en zor ve karmaşık konuları arasında sayılır. Öyle ki bir cümlede bulunan anlatım bozukluğunu fark edebilmemiz için cümlenin öğelerine, Türkçe kelimelerin anlamlarına, kelimelere getirilen eklere, kelimelerin türlerine oldukça hâkim olmamız gerekmektedir. Anlatım bozukluğu konusunu idrak edebilmek için ilk adım onları türlerine göre sınıflandırmak olacaktır. Anlatım bozukluğu türleri nelerdir? Yazılı ve sözlü anlatımda karşılaşılan anlatım bozuklukları çeşitleri

Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Konuşurken ya da yazı dilinde doğru cümleler kurabilmek için her zaman doğru kelimeleri kullanmamız yeterli olmayabilir. Bazen doğru kelimeleri kullansak da cümle içinde onları yanlış yerlerde kullandığımız zaman anlatım bozukluğuna neden olabiliriz. Bu yazımızda anlatım bozukluğu türlerine yer vereceğiz.

Anlatım bozukluğu nedir?

Sözlü anlatımda ya da yazılı anlatımda cümlenin anlam bakımından hedeflendiğinden uzak bir ifadeye bürünmesi ya da cümlenin karmaşık ve anlaşılmaz olmasına neden olan hatalara anlatım bozuklukları denir. Anlatım bozukluğu çoğu zaman teknik yanlışlıklardan değil kelime anlamıyla ilgili yanlış kullanımlardan da kaynaklanabilir.

Anlatım bozukluğu türleri nelerdir?

Anlatım bozukluğuna dair konu anlatımlarına baktığımızda ilk olarak anlatım bozukluklarının iki ana başlık altında bölündüğünü görürüz. Bunlar Anlamsal bozukluklar ve yapısal bozukluklar olarak bilinir. Anlamsal bozukluklar genelde kelimelerin anlamları ya da yanlış yerde kullanılmalarını ele alırken yapısal bozukluklar genelde cümlenin türlerini, cümlenin dizilişlerini ve eklerinin doğru ya da yanlış kullanımlarını içeren bozukluklardır. Anlamsal bozuklukların da yapısal bozuklukların da pek çok alt başlığı vardır. Bunlara anlatım bozukluğu çeşitleri diyebiliriz.

Anlatım bozukluğu çeşitleri nelerdir?

Anlatım bozukluğuna neden olan unsurların iki başlık altında toplandığından bahsetmiştik. Şimdi gelin anlatım bozukluğu çeşitlerini sırayla inceleyelim.

YAPISAL BOZUKLUKLAR

  • Birbirine bağlı ve sıralı cümlelerde karşılaşılan özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Yine genellikle sıralı ve birbirine bağlı cümlelerde karşılaşılan yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Özne-yüklem uyumsuzluğunun neden olduğu anladım bozuklukları
  • (Bu konu da kendi içinde iki başlığa ayrılır. Bunlardan ilki öznenin yüklemle tekillik-çoğulluk ilişkisi bakımından bozukluğa uğramasıdır. İkincisi ise öznenin yüklemle olumluluk-olumsuzluk ilişkisi üzerinden bozukluğa uğramasıdır.)
  • Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Ek-fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Fiilimsilerin (Sıfat-fiil, isim-fiil ekleri) yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Yardımcı fiillerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Koşul ekinin yanlış, fazla ya da eksik kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Fiil çatısı uyumsuzluklarının neden olduğu anlatım bozuklukları
  • Tamlama hatalarının (isim tamlaması ya da sıfat tamlaması) neden olduğu anlatım bozukları
  • Kelime eklerinin hatalı kullanımı nedeniyle meydana gelen anlatım bozuklukları
  • Bağlaçların hatalı kullanımının neden olduğu anlatım bozuklukları

ANLAMSAL BOZUKLUKLAR

  • Cümle içinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Cümlede bulunan zamir eksikliğinden kaynaklanan belirsizliklerin yarattığı anlatım bozuklukları
  • Karşılaştırma hatalarından (Genellikle kıyaslama içeren cümlelerde) kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Noktalama işaretlerinin yanlış yerde kullanımı, eksik ya da fazla kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Anlamca birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Anlamca yanlış sözcük seçiminin neden olduğu anlatım bozuklukları
  • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları
  • Cümle içindeki mantık hatalarının neden olduğu anlatım bozuklukları

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Anlatım Bozukluğu Türleri Nelerdir? Yazılı Ve Sözlü Anlatımda Karşılaşılan Anlatım Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?
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