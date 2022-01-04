Anlatım Bozukluğu Türleri Nelerdir? Yazılı Ve Sözlü Anlatımda Karşılaşılan Anlatım Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?

Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Konuşurken ya da yazı dilinde doğru cümleler kurabilmek için her zaman doğru kelimeleri kullanmamız yeterli olmayabilir. Bazen doğru kelimeleri kullansak da cümle içinde onları yanlış yerlerde kullandığımız zaman anlatım bozukluğuna neden olabiliriz. Bu yazımızda anlatım bozukluğu türlerine yer vereceğiz.

Anlatım bozukluğu nedir?

Sözlü anlatımda ya da yazılı anlatımda cümlenin anlam bakımından hedeflendiğinden uzak bir ifadeye bürünmesi ya da cümlenin karmaşık ve anlaşılmaz olmasına neden olan hatalara anlatım bozuklukları denir. Anlatım bozukluğu çoğu zaman teknik yanlışlıklardan değil kelime anlamıyla ilgili yanlış kullanımlardan da kaynaklanabilir.

Anlatım bozukluğu türleri nelerdir?

Anlatım bozukluğuna dair konu anlatımlarına baktığımızda ilk olarak anlatım bozukluklarının iki ana başlık altında bölündüğünü görürüz. Bunlar Anlamsal bozukluklar ve yapısal bozukluklar olarak bilinir. Anlamsal bozukluklar genelde kelimelerin anlamları ya da yanlış yerde kullanılmalarını ele alırken yapısal bozukluklar genelde cümlenin türlerini, cümlenin dizilişlerini ve eklerinin doğru ya da yanlış kullanımlarını içeren bozukluklardır. Anlamsal bozuklukların da yapısal bozuklukların da pek çok alt başlığı vardır. Bunlara anlatım bozukluğu çeşitleri diyebiliriz.

Anlatım bozukluğu çeşitleri nelerdir?

Anlatım bozukluğuna neden olan unsurların iki başlık altında toplandığından bahsetmiştik. Şimdi gelin anlatım bozukluğu çeşitlerini sırayla inceleyelim.

YAPISAL BOZUKLUKLAR

Birbirine bağlı ve sıralı cümlelerde karşılaşılan özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Yine genellikle sıralı ve birbirine bağlı cümlelerde karşılaşılan yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Özne-yüklem uyumsuzluğunun neden olduğu anladım bozuklukları

(Bu konu da kendi içinde iki başlığa ayrılır. Bunlardan ilki öznenin yüklemle tekillik-çoğulluk ilişkisi bakımından bozukluğa uğramasıdır. İkincisi ise öznenin yüklemle olumluluk-olumsuzluk ilişkisi üzerinden bozukluğa uğramasıdır.)

Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Ek-fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları

Fiilimsilerin (Sıfat-fiil, isim-fiil ekleri) yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları

Yardımcı fiillerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları

Koşul ekinin yanlış, fazla ya da eksik kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları

Fiil çatısı uyumsuzluklarının neden olduğu anlatım bozuklukları

Tamlama hatalarının (isim tamlaması ya da sıfat tamlaması) neden olduğu anlatım bozukları

Kelime eklerinin hatalı kullanımı nedeniyle meydana gelen anlatım bozuklukları

Bağlaçların hatalı kullanımının neden olduğu anlatım bozuklukları

ANLAMSAL BOZUKLUKLAR