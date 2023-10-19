Anthony Burgess Kitapları - Anthony Burgess Romanları, Eserleri ve Hayatı

Tam adı John Burgess Wilson olan Anthony Burgess 1917 yılında doğmuştur. Ünlü yazarın roman gibi eserlere hayat vermesinin yanı sıra eleştirmenlik, çevirmenlik ve araştırmacılık da yaptığı bilinir. Yazarlık yapmaya başlamasında bir yanlış anlaşılmanın rol oynadığı bilinen Burgess tarafından kaleme alınan eserler sıklıkla araştırılır. Bu nedenle Anthony Burgess kitapları, romanları, eserleri ve hayatı üzerine detaylı bir şekilde bilgi aktarılmalıdır.

Anthony Burgess Kitapları

Otomatik Portakal romanı denildiği zaman hemen akla gelen Anthony Burgess tam adıyla John Burgess Wilson olarak tanınır. İngiliz dil bilimci, roman yazarı, eleştirmen ve çevirmen olan Burgess 50'den fazla kitap ve roman türündeki esere hayat vermiştir. Otuz yaşına kadar en büyük hayalinin bestecilik yapmak olduğu bilinen ünlü yazar 1917 senesinde dünyaya gelmiştir. 1946 ve 1950 yılları arasında Birmingham Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldığı bilinen Burgess öncesinde İngiliz edebiyatı ve sesbilim eğitimi görmüştür. Pek çok müzik eseri de bestelediği bilinen Anthony Burgess tarafından kaleme alınan romanlar yaygın olarak araştırılır. Bu bağlamda ünlü yazarın eserlerini keşfetmek isteyen kişiler için hazırlanan Anthony Burgess romanları ve kitapları listesi aşağıdaki gibidir:

Time for a Tiger (1956)

The Long Day Wanes: A Malayan Trilogy (1959)

The Right to an Answer (1960)

Doktor Hastalandı (1960)

The Worm and the Ring (1961)

Bir Elin Sesi Var (1961)

Otomatik Portakal (1962)

The Wanting Seed (1962)

Insıde Mr. Enderby (1963)

Honey for the Bears (1963)

Nothing Like the Sun (1964)

Re Joyce (1965)

Tremor of Intent: An Eschatological Spy Novel (1966)

Enderby Outside (1968)

Napoleon Symphony (1974)

The Clockwork Testament, or Enderby's End (1974)

Man of Nazareth (1977)

1985 (1978)

Earthly Powers (1980)

The End of the World News: An Entertainment (1982)

99 Novels (1984)

The Kingdom of the Wicked (1985)

Any Old Iron (1989)

The Devil's Mode (1989)

Mozart ve Deyyuslar (1991)

A Dead Man in Deptford (1993)

The Complete Enderby (1995)

Anthony Burgess Eserleri ve Hayatı Hakkında Detaylı Bilgiler

Dil bilimi ve bestecilik gibi alanlara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Anthony Burgess yalnızca bir roman yazarı değildir. Ünlü yazarın pek çok müzik bestesine de hayat verdiği ve özellikle dil bilimi alanında çeşitli araştırmalara imza attığı görülür. Ancak incelenen bu popüler İngiliz yazarın romanlarıyla dikkat çekmesinin temelinde yatan husus hayatıyla ilişkilidir. Çünkü Anthony Burgess 1959 yılında ameliyat edilemez durumda olan bir beyin tümörü olduğunu öğrenmiştir. Ardından bir yıldan daha az ömrü olduğunu düşünen ünlü yazar 12 ay içerisinde 5'ten fazla roman yazmıştır.

Bu süreçte popüler bir yazara dönüşen Burgess daha sonra kendisine konulan teşhisin yanlış olduğunu öğrenmiştir. Dolayısıyla yazarlığa adım atmasında bir yanlış anlaşılmanın rol oynadığı bilinen İngiliz yazar bu sayede pek çok eserini okurlarıyla buluşturmuştur. Aynı zamanda çevirmenlik, araştırmacılık, gazetecilik ve eleştirmenlik de yaptığı bilinen Burgess bu çok yönlü yanını eserlerine de yansıtmıştır. Bu bağlamda Anthony Burgess eserlerinin korku, tarih ve felsefe gibi farklı türlerde olduğu söylenebilir.