Antibiyotik direncine karşı umut yaratan iş birliği!

Son yıllarda antibiyotik ve çoklu ilaç kullanımına karşı bakteriyel direncin arttığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Merkezi'nden Dr. Ferdiye Taner, bu nedenle antibiyotik kullanım oranlarının düzenli olarak izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. İlaç ve özellikle antibiyotik direncinin artmasını 'küresel olarak yayılan bir tehdit' olarak değerlendiren Dr. Taner, Pseudomonas aeruginosa suşlarında başta olma üzere pekçok dirençli patojenin etkin tedavisini güçlendirdiğini ve sonuç olarak yeni alternatif tedavi rejimlerine gereksinimi zorunlu hale getirdiğini belirtti.

İnsanlığı ilgilendiren sorunların ancak dünyanın farklı üniversitelerinden bilim insanlarının iş birliği yaparak geliştirdiği bilimsel projeler ile aşılabileceğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak Avustralya'dan La Trobe Üniversitesi ile uzun zamandır önemli bilimsel projelerde iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak doğan 'Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direncinin Yayılmasının Moleküler Mekanizması ve Yeni Bakteriyofajların Alternatif Tedavi Yaklaşımı Olarak Araştırılması' projesi ile küresel bir sağlık tehdidi haline gelen antibiyotik direncine karşı etkili bir alternatif tedavi yöntemi geliştirmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.