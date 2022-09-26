Anzavur Ayaklanması Nedenleri - Anzavur Ayaklanması Neden Çıktı ve Kim Çıkardı, Sonuçları Neler?

Anzavur Ayaklanması 1 Ekim 1919 tarihinde çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin galibiyetini geciktiren olaylardan birisidir. Bu nedenle Anzavur Ayaklanmasının nedenleri ve sonuçları tarihçiler ve tarihle ilgilenenler tarafından sıkça araştırılır. Biz de bu yazımızda meraklıları için Anzavur Ayaklanmasının nedenlerini ve "Anzavur ayaklanması neden çıktı ve kim çıkardı? Anzavur Ayaklanması sonuçları neler?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Anzavur Ayaklanması Nedir?

Ahmet Anzavur Ayaklanması ya da Anzavur İsyanı, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da düzenlenen ayaklanmalardan birisidir. Ahmet Anzavur önderliğinde çeşitli aralıklarla meydana gelen ayaklanmalar esas olarak Anadolu'daki direnişi kırmaya yönelik iç isyanlardan en önemlileri arasındadır. Çünkü Batı Cephesi'nin oluşturulmasını ve Yunan işgalinin durdurulmasının gecikmesine neden olmuştur.

Anzavur Ayaklanması Nedenleri?

Anzavur Ayaklanması Milli Mücadeleye olumsuz etki yapan bir ayaklanma olmuştur. Nedenleri ise şu şekildedir:

İngilizlerin ve Yunanlıların istilasını kolaylaştırarak milli kuvvetleri zayıf düşürmek istenmesi.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin Kuvay-ı Milliye'yi dağıtıp Türkleri kardeş kavgasına sürükleme amacı.

İngiltere'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirme amacıyla Biga ve Gönen bölgelerini tampon bölge olarak belirlemesi ve bu bölgeleri Kuvay-ı Milliye'ye karşı kullanmak istemesi.

İngilizlerin politikalarını gerçekleştirmek adına bölge halkını karıştırmak ve Kuvay-ı Milliye'yi zayıf düşürmek için Anzavur Ayaklanmasının liderlerini desteklemesi.

Bölgede yer alan Kuvay-ı Milliyecilerin davranışlarının Anzavur'un güçlenmesine neden olması.

Anzavur Ayaklanmasını Kim Çıkardı?

Anzavur ayaklanmasını, ayaklanmaya ismini veren eski bir Osmanlı jandarma subayı ve Kuvay-ı İnzibatiye kumandanı Ahmet Anzavur Paşa çıkarmıştır.

Anzavur Ayaklanması Sonuçları Neler?

Milli Mücadele döneminde yaşanan Anzavur ayaklanmasının sonucunda büyük ölçüde zarar olmuştur. Anzavur ayaklanmasının sonuçları şu şekildedir: