AÖF sonuçları AÖS sistemi üzerinden sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavları ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu noktada "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt arıyor. Sonuçlar öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılacak. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti