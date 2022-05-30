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Haberler Eğitim Haberleri AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÖS GİRİŞ: Anadolu Üniversitesi 2022/final AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 30.5.2022 09:18 Son Güncelleme: 30.5.2022 09:19

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÖS GİRİŞ: Anadolu Üniversitesi 2022/final AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÖS GİRİŞ: Anadolu Üniversitesi 2022/final AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz hafta tamamlanan Açıköğretim bahar dönemi final sınavları ardından “AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?” soruları AÖS giriş ekranı üzerinden yanıt arıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavları kaç günde açıklanır, nasıl öğrenilir? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve AÖS giriş sayfası…

AÖF sonuçları AÖS sistemi üzerinden sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavları ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu noktada "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt arıyor. Sonuçlar öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılacak. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÖS GİRİŞ: Anadolu Üniversitesi 2022/final AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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