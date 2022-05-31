AÖF sınav sonuçları an itibariyle sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden 2022 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi final sınav sonuçları son dakika duyurulacak. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. En son ilgili kurumun resmi sitesinden sınav sonuçlarına yönelik açıklama geldi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı
AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.
AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Yarıyılı Final Sınav sonuçları AOS ekranı üzerinden açıklanacak. AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına (http://aof.anadolu.edu.tr ) öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilecek.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti