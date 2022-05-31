AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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