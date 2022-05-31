Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022
Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:43 Son Güncelleme: 31.5.2022 11:44

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022

Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları sona erince AÖF sınav sonuçları sorgulaması arttı. AÖF bahar dönemi (final) sınavlarına giren öğrenciler sonuç açıklama tarihine odaklanmış durumda. Resmi twitter sayfasından sonuçları sorgulayan adaylar için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden açıklama geldi. Açıklamada sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında duyurulacaktır ibaresi yer aldı. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum

AÖF sınav sonuçları an itibariyle sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden 2022 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi final sınav sonuçları son dakika duyurulacak. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. En son ilgili kurumun resmi sitesinden sınav sonuçlarına yönelik açıklama geldi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Yarıyılı Final Sınav sonuçları AOS ekranı üzerinden açıklanacak. AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına (http://aof.anadolu.edu.tr ) öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS ekranı aktif mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA