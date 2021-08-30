Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı hakkında binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre; söz konusu sınav Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine az bir zaman kala "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?" sorularının yanıtları, sınava katılacak adayların gündeminde yer almaya devam ederken YÖK ve Anadolu Üniversitesi'nden konu ile alakalı resmi açıklama da geldi. İşte o açıklamalar!