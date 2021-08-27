Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:21 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:21

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavına az bir zaman kaldı. 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınan kayıtların ardından sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri de kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin dönem içi kalan derslerini verebilmek için katılım gösterdiği AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavı için Anadolu Üniversite'sinden geçtiğimiz haftalarda açıklama gelmişti. Söz konusu sınavlar Eylül ayında yapılacak olup öte yandan konu ile ilgili detaylı bilgiler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda yaz okulu sınavına girecek öğrenciler için ise AÖF sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

Açıklamaya göre, tarihi güncellenen yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihe kadar yeni bir karar alınmaması halinde sınavlar yüz yüze uygulanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA