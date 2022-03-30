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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:40

Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ara Sıra Mı Arasıra Mı?

Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ara Sıra Mı Arasıra Mı?

Dilimizde birleşik kelimelerin yazılışları çoğu zaman pek çok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Bu karışıklığa bir son vermek için Türk Dil Kurumu resmî sitesi üzerinden birleşik kelimelerin doğru yazılışlarına yer vermiştir. Aynı zamanda ikilemelerde de yazım yanlışlığı yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu bunlara yönelik de sitesi üzerinden açıklama yapmaktadır. Bu karıştırılan ikilemeler arasında ara sıra sözcüğü de yer almaktadır. Arasıra nasıl yazılır konusunda yapmış olduğumuz araştırmalarımız yazımızın devamında yer almaktadır.

Ara sıra nasıl yazılır konusunda pek kişi yanlış yazmaktadır. Oysa oldukça basit bir yazımı bulunmaktadır. Bir ikileme olması açısından da birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda küçük bir kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Ara sıra ikilemesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmış olup detaylı bilgi yazımızın devamında yer almaktadır. Daha çok bilgi için okumaya devam edebilirsiniz.

Ara Sıra Nasıl Yazılır?

Ara sıra nasıl yazılır konusu arama motorları ve Türk Dil Kurumu sitesinde en çok aratılan sorulardan biridir. Arasıra mı yoksa ara sıra şeklinde mi yazılacağı oldukça karıştırılan bir konudur. Türk Dil Kurumu buna bir açıklama getirmiş ve sözcüğün doğru yazımının "ara sıra" olarak ayrı yazılması gerektiğini açıklamıştır. Doğru yazımına örnek olarak ara sıra sözcüğünün cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

  • "Onunla ara sıra yolda karşılaşıyoruz."
  • "Ara sıra da olsa görüşüyoruz ama aramız eski kadar iyi değil."

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Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ara Sıra Mı Arasıra Mı?
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