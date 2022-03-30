Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ara Sıra Mı Arasıra Mı?

Ara sıra nasıl yazılır konusunda pek kişi yanlış yazmaktadır. Oysa oldukça basit bir yazımı bulunmaktadır. Bir ikileme olması açısından da birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda küçük bir kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Ara sıra ikilemesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmış olup detaylı bilgi yazımızın devamında yer almaktadır. Daha çok bilgi için okumaya devam edebilirsiniz.

Ara Sıra Nasıl Yazılır?

Ara sıra nasıl yazılır konusu arama motorları ve Türk Dil Kurumu sitesinde en çok aratılan sorulardan biridir. Arasıra mı yoksa ara sıra şeklinde mi yazılacağı oldukça karıştırılan bir konudur. Türk Dil Kurumu buna bir açıklama getirmiş ve sözcüğün doğru yazımının "ara sıra" olarak ayrı yazılması gerektiğini açıklamıştır. Doğru yazımına örnek olarak ara sıra sözcüğünün cümle içinde kullanımı şu şekildedir;