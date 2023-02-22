Aras Nehri Nerede? Aras Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerle Sınır?

Coğrafya derslerinde Aras nehri nerede konusu incelenen bir husustur. Nehir Türkiye'nin neresindedir diye merak ediyorsanız Türkiye fiziki haritasını da inceleyebilirsiniz. Harita incelemesi ile nehir nereden doğar ve Aras Nehri nereye dökülür sorularına da cevap bulacaksınız. Bu sayede harita bilginizi de artırmış olursunuz. Aras Nehri hangi ülkelerden geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Aras Nehri Nerede?

Aras Nehri, ülkemizde önemli bir konuma ve özelliğe sahip olan akarsulardan biridir. Söz konusu nehir Bingöl Dağları ve Erzurum'un yer aldığı coğrafyanın kuzey yamaçlarında bulunur. Aras Nehri Türkiye'de doğup ülke sınırları dışında dökülen bir nehirdir. Türkiye'den Ermenistan'a geçen nehir buradan Azerbaycan, İran ve son olarak da yine Azerbaycan topraklarında bulunan Kula Nehri'ne dökülür. Bu nehirle birleşen Aras Nehri son olarak Hazar Denizi'ne dökülür.

Aras Nehri 1072 km'lik uzunluğa sahiptir. Bu nehir ülkemizde doğup yurtdışına dökülen nehirler arasında yer alır. Söz konusu özellik, coğrafya sınav sorularında sıklıkla sorulur. Sorunun bu kapsamda önemli bir husus olduğunu belirtmek gerekir.

Aras Nehri Nereye Dökülür?

Aras Nehri Hazar Denizi'ne dökülür. Nehrin aşağıdaki özelliklerini bilmeniz, genel kültür ve coğrafya bilgisi açısından önem arz eder.