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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:31 Son Güncelleme: 22.2.2023 10:31

Aras Nehri Nerede? Aras Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerle Sınır?

Aras nehri nerede sorusu coğrafya derslerinde incelenen konulardan biridir. Bu nehir Türkiye'nin neresindedir ya da Aras Nehri nereye dökülür soruları da merak edilenler arasındadır. Söz konusu nehrin doğduğu ve döküldüğü yerin bilinmesi sulama kaynağı olarak kullanımının imkânı hakkında da sizlere fikir verecektir. Aras Nehri nereden doğar? Nehrin geçtiği ülkeler de önemli bir konudur. Aras Nehri hangi ülkelerden geçiyor sorusunu sizler için araştırdık.

Aras Nehri Nerede? Aras Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerle Sınır?

Coğrafya derslerinde Aras nehri nerede konusu incelenen bir husustur. Nehir Türkiye'nin neresindedir diye merak ediyorsanız Türkiye fiziki haritasını da inceleyebilirsiniz. Harita incelemesi ile nehir nereden doğar ve Aras Nehri nereye dökülür sorularına da cevap bulacaksınız. Bu sayede harita bilginizi de artırmış olursunuz. Aras Nehri hangi ülkelerden geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Aras Nehri Nerede?

Aras Nehri, ülkemizde önemli bir konuma ve özelliğe sahip olan akarsulardan biridir. Söz konusu nehir Bingöl Dağları ve Erzurum'un yer aldığı coğrafyanın kuzey yamaçlarında bulunur. Aras Nehri Türkiye'de doğup ülke sınırları dışında dökülen bir nehirdir. Türkiye'den Ermenistan'a geçen nehir buradan Azerbaycan, İran ve son olarak da yine Azerbaycan topraklarında bulunan Kula Nehri'ne dökülür. Bu nehirle birleşen Aras Nehri son olarak Hazar Denizi'ne dökülür.

Aras Nehri 1072 km'lik uzunluğa sahiptir. Bu nehir ülkemizde doğup yurtdışına dökülen nehirler arasında yer alır. Söz konusu özellik, coğrafya sınav sorularında sıklıkla sorulur. Sorunun bu kapsamda önemli bir husus olduğunu belirtmek gerekir.

Aras Nehri Nereye Dökülür?

Aras Nehri Hazar Denizi'ne dökülür. Nehrin aşağıdaki özelliklerini bilmeniz, genel kültür ve coğrafya bilgisi açısından önem arz eder.

  • Ülkemizde doğup başka bir ülkede denize dökülür.
  • Nehrin uzunluğunun 548 km'lik kısmı Türkiye'de bulunur.
  • Nehrin havzası 102 km'dir.
  • Nehrin debisi yaklaşık 285 m3'tür.
  • Nehir üzerine 14 tane hidroelektrik santrali inşa edilmiştir.

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Aras Nehri Nerede? Aras Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerle Sınır?
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