Araştırma Üniversitesi KTÜ’de Geleceğe Hazırlanın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı" kapsamında "Türkiye'nin Araştırma Üniversiteleri" arasında yerini aldı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı "Araştırma Üniversitesi statüsüne sahip olan Üniversitemiz, aynı zamanda akademik gelişim ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanması bakımından önemli bir misyona sahip olmuştur. Bu misyonu ile bilimsel bilgi üretimi ve teknolojik yeniliklerin merkezinde yer almakta, temel ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi birikimini artırmakta, öğrencilerine ve akademisyenlerine araştırma olanakları sunmakta, bilimsel yetkinliklerin ve yaratıcılıkların gelişmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.Rektör Çuvalcı "Bunun yanı sıra üniversite- sanayi iş birliklerini güçlendirerek, bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik büyümede ve rekabet gücünün desteklenmesinde önemli bir paya sahiptir. Toplumsal sorunların çözümünde de aktif rol oynayarak eğitim, sağlık ve çevre alanlarında yenilikçi çözümler üretmektedir. Araştırma Üniversitesi statüsü ile araştırma alanlarında kullanılmak üzere hem ek bütçe hem de ek kadro imkânlarına sahip olmakta, uluslararası iş birlikleri ile küresel bilgi ağlarına entegre olarak evrensel bilim ile insanlığın ortak sorunlarına katkıda bulunmaktadır" dedi.Rektör Çuvalcı "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteleri kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda akredite etmektedir. Bu kapsamda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 25 Mayıs 2022 tarihinde 5 yıl süreyle "Tam Akredite" edilmiştir. Bu akreditasyon, KTÜ'nün yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu ve bu standartları sürdürebilme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Akreditasyon; üniversitenin yönetim sistemi, eğitim ve araştırma alanlarında mükemmellik hedeflerine ulaşma çabalarını ve topluma katkı sağlama misyonunu desteklerken ulusal ve uluslararası düzeyde de tanınırlığını artırmasına katkı sağlamaktadır. KTÜ, Türkiye'de yer alan hem araştırma üniversitesi hem de 5 yıl tam akreditasyon etiketine sahip 9 üniversiteden biridir" bilgisini verdi.