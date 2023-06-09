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Giriş Tarihi: 9.6.2023 10:03 Son Güncelleme: 9.6.2023 10:18

Araştırmacılara 3 ödül birden

Açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı ve 4 gün süren “38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi” sona erdi.  YDÜ araştırmacılarının, 17 çalışma ile katıldıkları kongre sonunda Sözlü Sunu Birincilik Ödülü, Sözlü Sunu Üçüncülük Ödülü ile Poster Sunu Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Araştırmacılara 3 ödül birden

Yürütülen bilimsel çalışmaların toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bilimsel çalışmaların gücü, toplumsal bir ilerlemeye rehberlik etmesinde yatar. Bu güç, ancak yapılan çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılması ve multidisipliner çalışma kültürünün güçlenmesi ile büyür" dedi.

YDÜ'de bilimsel araştırmaların doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de kapsayan geniş ekiplerce yürütüldüğüne değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Uluslararası iş birlikleri ile farklı alanlardan uzmanların bir araya gelerek multidisipliner bir yaklaşımla ve ekip uyumu ile yürüttüğü çalışmalar, çok yönlü sonuçları ile bilimsel ve toplumsal ilerlemenin anahtarıdır" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının 38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi'ne 17 çalışmayla katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşan ve kongreden ödül alan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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Araştırmacılara 3 ödül birden
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