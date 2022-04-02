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Giriş Tarihi: 2.4.2022 11:52

AREV'in düzenlediği gecede eğitim için destek yağdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AREV’in düzenlediği gecede eğitim için destek yağdı

Merkezi İstanbul Maltepe’de bulunan ve Başkanlığını İlter Avşar’ın yaptığı Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) Beyoğlu’ndaki bir otelde Eğitime destek gecesi düzenledi. Vakıf Başkanı ilter Avşar Ardahan’ın yüksek eğitim seviyesine ulaşması için öğrencilerin eğitim açısından desteklenmesi istendi.

Ardahan Eğitim Vakfı AREV tarafından eğitime destek amacıyla gece düzenlendi.

Geceye Ardahan Eğitim Vakfı Gecesine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Konfederasyonu Başkanı Saim Atıcı, Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, Fatih SGK Müdürü Coşkun Bilgin İş insanları Sabri Yiğit, İmdat Tatar, Halis Görken, Nihat Angüşhan, Gazi Karakurt, Metin Akdemir, Levent Nayki, Murat Gökdemir, Çetin Yılmaz ve çok sayıda iş insanı, Gazeteci, Sanatçı, STK yönetecisi katıldı.

Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) Başkanı İlter Avşar yaptığı açıklamada "Pandemi sürecinde fazla etkinlik yapamadık. Ama öğrencilerime burs vermeye devam ettik. Ardından Eğitim Vakfı 10. kuruluş yılında kocaman bir Aile oldu. AREV herkes tarafından sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Robotik Kodlama ile Ardahanlı Kar taneleri öğrenciler, Türkiye'de birinci olup sonrasında Çin'e 350 takım arasında ilk 10 takım arasına girdiler. Vaktfiımızı yaşatalımki kar tanelerinin destek olup dokunalım. AREV'i dahada geliştirip daha büyük Arenalara taşımak istiyoruz"dedi.

Düzenlenen gecede öğrencilere burs ve özel öğrenci yetiştirmek için sözler alınırken eğitime büyük destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Gecenin sunuculuğunu Neslihan Maltepe yaptı. Gecede Cansu Yolcu sahne olarak konuklara şarkılarını seslendirdi.

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AREV'in düzenlediği gecede eğitim için destek yağdı
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