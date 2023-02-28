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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:32 Son Güncelleme: 28.2.2023 10:32

Arı Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Arı Hangi Grupta Yer Alır?

Arılar, kâinatın dengesinde önemli bir göreve sahip olan canlılar arasındadır. Arılarla ilgili araştırma yaparken arı omurgalı mı omurgasız mı sorusu araştırılan konular arasındadır. Bu canlılarda omurga olup olmadığını anlamak için arılarda kemik olup olmadığına bakılmalıdır. Arı omurgalı mıdır? Arılar hangi sınıfa girer? Arının yer aldığı grup, bu canlının omurgalı olup olmadığı hakkında sizlere fikir verecektir. Arı hangi grupta yer alır sorusunu sizler için araştırdık.

Arı Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Arı Hangi Grupta Yer Alır?

Arı omurgalı mı sorusunu araştırırken bu kapsamda yazılmış bilimsel kaynaklardan istifade edebilirsiniz. İlk etapta arı omurgasız mı sorusu akla gelebilir. Arı omurgalı mıdır sorusuna net olarak cevap bulmak adına omurgalı canlıların hangileri olduğunu bilmeniz gerekir. Arı hangi sınıfa girer? Arının bulunduğu grup, bu canlının özelliklerini öğrenmenizde de sizlere yardımcı olacaktır. Arı hangi grupta yer alır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Arı Omurgalı Mı?

Arı, zar kanatlılar takımına ait olan bir canlıdır. Söz konusu canlılar Apoidea familyasına mensuptur. Arılar bu familyada yer alan bir böcek türüdür. Arılar bir böcek türü olduğundan vücuduna kemik yoktur. Bu nedenle arılar omurgasızdır. Memeliler, balıklar, sürüngenler, kurbağalar ve kuşlar omurgalı canlılardır. Arılar bu canlı grupları içinde yer almadığı için omurgalı sayılmaz.

Arı Hangi Grupta Yer Alır?

Arılar, hayvanlar âlemi içinde yer alan eklem bacaklılar şubesine ait böcekler sınıfına mensuptur. Bu sınıf içinde de zar kanatlılar takımının üyesidir. Arıların kanatları zar yapısına sahiptir. Bu kanatlar içinde enine ve boyuna uzanan damarcıklar yer alır.

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Arı Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Arı Hangi Grupta Yer Alır?
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