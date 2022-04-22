Art Arda Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı TDK Ard Arda Mı, Ardarda Mı?

Türkçe'de bazı kelimeler doğruları sıklıkla ifade edilse de hala yanlış yazılmaya devam etmektedir. Art arda kelimesi de bu listeye girmiş kelimelerdendir. Nasıl yazıldığı sıklıkla araştırılan kelimelerden olan art arda kelimesi nasıl yazılır? Art arda kelimesi birleşik yazılır mı? İşte, tüm detaylar...

Art Arda Nasıl Yazılır?

Yazımı karıştırılan kelimelerden bir diğeri de art arda kelimesidir. Kelime hem 'art arda' hem de' art arta' olarak iki farklı şekilde yazımı ile karşılaşmak mümkün, ancak bu kullanımların sadece birisi doğrudur. Art arda nasıl yazılır diye soranlara cevaben şunu söylemek gerekir; art arda kelimesi 'art arda' şekliyle yazılır.

Art Arda Birleşik Yazılır Mı?

Art arda kelimesini 'ardarda' şeklinde birleşik yazanlarda olmaktadır. Ancak kelime kesinlikle birleşik olarak yazılamaz. Bu şekildeki kullanım Türkçe dil bilgisi kurallarına tamamen aykırı bir kullanımdır. Yani kelimeyi 'ardarda've 'ard arda' şeklinde görenler bunun yanlış kullanım olduğunu bilmelilerdir.

Art Arda TDK Doğru Yazımı