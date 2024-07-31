Arykanda Örenyeri Nerede, Hangi İlçede? Arykanda Örenyeri Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Arykanda'nın tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biri olan Arykanda, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumayı başarmıştır. Şehirdeki su kemerleri ve çeşmeler, Roma mühendisliğinin etkileyici örneklerindendir. Tiyatrosu, 20 sıralı oturma kapasitesine sahiptir ve manzarasıyla dikkat çekmektedir. Arykanda Örenyeri nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir öğrenmekte fayda vardır.

Arykanda Örenyeri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Arykanda Örenyeri, Antalya'nın Finike ilçesinde, Elmalı yolu üzerinde yer alır. Toros Dağları'nın eteklerinde, doğa ile iç içe bir konumda bulunan bu antik kent, tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. Arykanda Örenyeri'ne gitmek için aşağıdaki yollar izlenmelidir.

Finike'den yola çıkın ve D635 yolunu kuzeydoğu yönünde takip edin. Elmalı yönüne doğru ilerleyin ve tabelaları takip ederek yaklaşık 30 km boyunca devam edin. Arif Köyü'ne vardığınızda, köyün yakınında Arykanda Örenyeri tabelalarını göreceksiniz. Örenyerine ulaşmak için bu tabelaları takip edin.

Antalya merkezden, D400 karayolunu kullanarak batı yönüne, Kemer ve Finike istikametine doğru ilerleyin. Finike'ye ulaştıktan sonra, Elmalı yönüne doğru devam edin. Elmalı yolu üzerinde Arykanda Örenyeri tabelalarını takip edin. Arif Köyü'ne vardığınızda, köyün yakınında örenyerine ulaşabilirsiniz.

Antalya Otogarı'ndan Finike'ye düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Finike'ye ulaştıktan sonra Elmalı yönüne giden minibüsleri kullanabilirsiniz. Finike'den Elmalı'ya düzenli minibüs seferleri bulunmaktadır. Minibüslerle Arif Köyü'ne kadar gidip, buradan kısa bir yürüyüşle Arykanda Örenyeri'ne ulaşabilirsiniz.

Özel araç kullanıyorsanız, navigasyon cihazı veya akıllı telefonunuzdaki harita uygulamalarını kullanarak kolayca yol tarifi alabilirsiniz. Özellikle dağlık bir bölgede yer aldığından dolayı, yol durumu ve hava şartlarını kontrol etmekte fayda var. Yaz ve kış dönemlerinde farklı saatlerde ziyarete açık olabileceğinden, örenyerini ziyaret etmeden önce güncel ziyaret saatlerini kontrol etmek iyi bir fikir olabilir.

Arykanda Örenyeri Giriş Ücreti Ne Kadar?

Müzekart sahibiyseniz, Arykanda Örenyeri'ne herhangi bir ücret ödemeden girebilirsiniz. Müzekart, Türkiye genelinde birçok müze ve ören yerine ücretsiz giriş imkanı sağlayan bir karttır. Alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında kartı birçok kez kullanabilirsiniz. Arykanda Örenyeri, yılın 365 günü ziyarete açıktır.

Tatil günleri bulunmamaktadır, bu nedenle her gün ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında (genellikle Nisan-Ekim arası) örenyeri, 08:30 ile 19:30 saatleri arasında açıktır. Bu saatler arasında ziyaret edebilirsiniz. Kış aylarında (Kasım-Mart arası) ise 08:30 ile 17:30 saatleri arasında açıktır. Bu aylarda günlerin daha kısa olması nedeniyle ziyaret saatleri biraz daha erkendir.