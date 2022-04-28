Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arz Ederim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kelimelerin anlamlarını bilerek kullandığımız zaman hem bizim öğrenmemiz kolaylaşır hem de yanlış kullanımların ve yazım yanlışlarının önüne geçmiş oluruz. Öğrenmenin ve pekiştirmenin en iyi yolu hem yazılı hem de görsel öğrenmektir. Bu açıdan yazımızın devamında size öncelikle arz ederim ne demek onu açıklayacağız.

Arz Etmek Nasıl Yazılır?

Arz etmek kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılan kelimelerdendir. Birleşik yazılması halinde yanlış kullanılır.

Arz Ederim Nasıl Yazılır?

Dilekçelerin ya da resmi yazışmaların sonuna yazılan bu kelimenin TDK'ye göre yazımı "ARZ EDERİM" şeklinde ayrı yazılmasıdır. Resmi yazışmalarda kullanırken ayrı yazmaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

Arz Ederim Ne Demek?

Arz kelimesi dilimize yabancı bir dilden yani Arapçadan geçmiştir. Arz kelimesi kelime anlamı olarak yeryüzü anlamına gelmektedir. Arz ederim kelimesi ise "bir kişiye sunmak, bir kişiye takdim etmek" şeklinde karşımıza çıkar.

Arz Ederim Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Çevre düzenlemesi hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim. (Doğru)

Mahalle sakinleri olarak isteklerimizin dikkate alınmasını arzederim. (Yanlış)

Arz Ederim TDK Doğru Yazımı