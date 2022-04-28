Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arz Ederim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:56 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:56

Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arz Ederim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arz Ederim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hayatımızda kullandığımız bazı kelimeler başka dillerden dilimize geçmiştir. Türkçe diğer milletlerden etkilenmiş ve o milletlerin dillerinden kelimeler almış bir dildir. Arz etmek kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelime olmasa da gerek iş hayatında gerekse vatandaş olarak devlet makamlarına yazacağımız bir dilekçede karşımıza çıkabilecek veya kullanmamız gerekecek bir kelimedir. Hem günlük hayatımızda sık kullanmıyor olmamız hem de yabancı kökenli bir kelime olması da bu kelimenin kullanımında sıklıkla yanlış yapılmasına sebebiyet verebilmektedir. Peki genel olarak karşımıza arz etmek nasıl yazılır? Kendimiz adına yazdığımız bir dilekçede kullandığımız arz ederim ne demektir. Arz etmek kelimesi yazılışı ve anlamı ile ilgili tüm sorularınızın cevapları yazımızın devamındadır.

Kelimelerin anlamlarını bilerek kullandığımız zaman hem bizim öğrenmemiz kolaylaşır hem de yanlış kullanımların ve yazım yanlışlarının önüne geçmiş oluruz. Öğrenmenin ve pekiştirmenin en iyi yolu hem yazılı hem de görsel öğrenmektir. Bu açıdan yazımızın devamında size öncelikle arz ederim ne demek onu açıklayacağız.

Arz Etmek Nasıl Yazılır?

Arz etmek kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılan kelimelerdendir. Birleşik yazılması halinde yanlış kullanılır.

Arz Ederim Nasıl Yazılır?

Dilekçelerin ya da resmi yazışmaların sonuna yazılan bu kelimenin TDK'ye göre yazımı "ARZ EDERİM" şeklinde ayrı yazılmasıdır. Resmi yazışmalarda kullanırken ayrı yazmaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

Arz Ederim Ne Demek?

Arz kelimesi dilimize yabancı bir dilden yani Arapçadan geçmiştir. Arz kelimesi kelime anlamı olarak yeryüzü anlamına gelmektedir. Arz ederim kelimesi ise "bir kişiye sunmak, bir kişiye takdim etmek" şeklinde karşımıza çıkar.

Arz Ederim Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Çevre düzenlemesi hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim. (Doğru)
  • Mahalle sakinleri olarak isteklerimizin dikkate alınmasını arzederim. (Yanlış)

Arz Ederim TDK Doğru Yazımı

  • Arz ederim (doğru kullanım)
  • Arzederim (hatalı kullanım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arz Ederim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA