Assos Örenyeri, tarih ve doğanın iç içe geçtiği önemli tarihi mekânlardan biridir. Şehrin en yüksek kısmında yer alan Athena Tapınağı ile ziyaretçileri büyülemektedir. Tarihi mekanları gezmeyi ve bunu doğayla buluşturmayı sevenlerin gözdesi yerlerden biri olan Assos, varlığını M.Ö 7.yüzyıla kadar götürür. Assos Örenyeri nerede, nasıl gidilir, Assos Örenyeri giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları hakkında bilgi sahibi olmak daha keyifli bir gezi geçirmenizi sağlayacaktır.

Assos Örenyeri Nerede?

Assos, Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Antik kent, Edremit Körfezi'nin kuzey sahilinde, Ege Denizi'ne bakan bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Çanakkale şehir merkezine uzaklığı ise 87 kilometredir.

Assos Örenyeri'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden doğrudan Assos'a otobüs seferleri pek bulunmamaktadır. Çanakkale, Edremit, Ayvacık, Balıkesir veya Küçükkuyu'ya giden otobüslerle bu noktalardan birine ulaşabilirsiniz. Bu şehirlerden Assos'a minibüs veya taksi ile ulaşmak mümkündür. Assos'a giden tekne turları ile de bölgeye ziyaret sağlamak mümkündür.

Assos Örenyeri Giriş Ücretli Mi?

Assos Örenyerine giriş müzekart sahiplerine ücretsizdir. Yabancı uyruklu ziyaretçiler için ise giriş ücreti 11£'dur.

Assos Örenyeri Müzekart Geçerli Mi?

Assos Örenyeri için müzekart geçerlidir. Müzekarta sahip vatandaşlar, örenyerini ve daha pek çok yeri ücretsiz ziyaret edebilmektedir.