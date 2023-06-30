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Giriş Tarihi: 30.6.2023 10:17 Son Güncelleme: 30.6.2023 10:17

Atatürk Döneminde Dış Politikada Fransa ile Yaşadığımız Sorunlar - Atatürk Döneminde Türkiye Fransa İlişkileri Nasıldı?

Atatürk döneminde Türk dış politikasında bazı sorunlar yaşanmıştır. Yaşanan sorunların bir kısmı da Fransa devleti ile yaşanmıştır. Atatürk döneminde dış politikada Fransa ile yaşadığımız sorunlar, siyasi tarihin önemli başlıklarından biridir. Fransa ile yaşanan sorunlar birkaç başlıkta incelenebilir. Atatürk döneminde Türkiye-Fransa ilişkileri ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Atatürk Döneminde Dış Politikada Fransa ile Yaşadığımız Sorunlar - Atatürk Döneminde Türkiye Fransa İlişkileri Nasıldı?

Atatürk döneminde dış politikada Fransa ile yaşadığımız sorunlar, devletin kısa sürede kendini toparlamasına engel olmuştur. Söz konusu dönemde sorun yaşanan ülkeler sadece Fransa ile kısıtlı değildir. Bu dönemde çok sayıda devletle çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Yaşanan sorunlar, Büyük Atatürk'ün büyük devlet adamı misyonu ile çözülmüştür. Atatürk döneminde Türkiye-Fransa ilişkileri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Atatürk Döneminde Dış Politikada Fransa İle Yaşadığımız Sorunlar

Fransa, Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca sorun yaşadığı bir devlet olmuştur. Yaşanan sorunlar Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da farklı başlıklarda devam etmiştir. Büyük Atatürk, dış politikada yaşanan sorunların barışçıl şekilde çözülmesinden yana bir politika izlemiştir. Fransa ile yaşanan sorunlar da bu devletle heyetlerin görüşmesi ile çözülmeye çalışılmıştır.

Atatürk Döneminde Türkiye-Fransa İlişkileri

Atatürk döneminde Türkiye ile Fransa arasında bir kısım sorunların olduğu aşikârdır. Bunun nedeni, Osmanlı Devletinden Sevr Anlaşması ile teslim alınan bu toprakların, ülkemizin şanına yakışır şekilde Lozan Antlaşması ile sonuçlanmasıdır. Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir başarısıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Fransa ile yaşanan dış politika sorunlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Türkiye Suriye sınırının belirlenmesi
  • Bozkurt-Lotus Davası
  • Türkiye'de bulunan yabancı okullar sorunu
  • Adana-Mersin demiryolu hattının satın alınması problemi
  • Osmanlının dış borçları sorunu

Atatürk döneminde Fransa ile yaşanan sorunların önemli bir kısmı giderilmiştir. Atatürk sonrasında ise bu sorunlar ortadan kalkmıştır.

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Atatürk Döneminde Dış Politikada Fransa ile Yaşadığımız Sorunlar - Atatürk Döneminde Türkiye Fransa İlişkileri Nasıldı?
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