Atıklardan kompozit malzeme ürettiler

Takım kaptanı ve Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Beyza Aslan, Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Setenay Gökçe Sultan Gül ile Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencileri Emin Öztürk ve Ahmet Kömürcü'den oluşan BİGES Kompozit takımı; 260 başvuru ve 64 iş fikrinin yer aldığı ve 18 takımın yarıştığı 48 saatlik uykusuz maraton sürecinde, 30.000 TL'lik birincilik ve patent desteği ödüllerini kazanarak önemli bir başarının sahibi oldu.

Projenin gelişim süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Nuray Benli Yıldız, "Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Düzce ilimizde Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Verimli, düzlük bir ovaya kurulmuş olan ilimizde; iklim değişikliği etkilerinin son raddede hissedildiği, hava, su ve kara kirliliğinin üst noktalara çıktığını üzülerek izlemekteyiz. Şehrimizde pek çok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunurken, OSB'lerin genişlemesi de gündemdedir. Düzce'de oluşan kirlilik miktarı ve boyutları, şehrin aynı zamanda İstanbul gibi kalabalık bir metropolün su havzası olması sebebiyle kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Yukarıda bahsedilen sıkıntılarla mücadele etmek için bazı yöntemlerin bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, "Döngüsel Ekonomi kriterlerinin izlenmesi olarak ifade edebileceğimiz yöntemlerin bazıları; atık miktarlarının azaltması, endüstriyel ürünlerin 'Yaşam Döngü Değerlendirilmelerinin' yapılması, endüstriyel simbiyozların kurulması, binaların enerji etkin olarak tasarlanması, yapılı çevrede sürdürülebilirlik kriterlerine göre çevre düzenlemelerinin yapılması, ekolojik yapı malzemelerin kullanılması ve ileri/geri dönüşümün sağlanması olarak örneklendirilebilir." diye konuştu.

Ekoloji konularının lisans düzeyinde işlendiği derslerin, gençlerin konu hakkındaki farkındalıklarını arttırdığını, genç nesiller olarak kendilerinin bu konu hakkında neler yapabileceklerini araştırmaya yönelttiğini de sözlerine ekledi.

BAŞARILI EKİBİN KURULUM SÜRECİ

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden Beyza Aslan, Setenay Gökçe Sultan Gül isimli öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Nuray Benli Yıldız'dan aldıkları Ekolojik Yapılar dersinin akabinde, benzer düşüncelerle geçen yıl Güz Döneminde harekete geçmeye karar verdi. İlk dönemlerde Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisi Enver Murat Karababa ile birlikte aynı öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülen Mimarlık ve Tasarım Topluluğu'nun (MİTO) bir alt gönüllü sürdürülebilirlik grubu şeklinde başlayan ekip, bu süreçte Dr. Öğr. Üyesi Murat Solak ile iletişime geçerek, Çevre Mühendisliği öğrencisi Gizem Şemet'i de gruba dâhil etti.

İTÜ ÇEKİRDEK YAPISI ALTINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ ALDILAR

İlk başlarda Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) tarafından desteklenen "Yeşil Kampüs Düzce Konuralp Kampüsü" isimli projeye destek vermeye çalışan ekip, sonrasında 2022'nin yaz aylarında, 1512 BİGG Dünya Teknogirişim Sermaye Desteği projesi kapsamında, İTÜ Çekirdek yapısı altında, girişimcilik eğitimleri alarak iş planı oluşturma sürecine girdi.

Çalışmalarını daha çok endüstriyel atıkların farklı yöntemlerle işlevsel olarak entegresini gerçekleştirmek üzere geliştiren ekibin projesine, Motor Sporları Topluluğu akademik danışmanlığını da yürütmekte olan Dr. Öğr. Üyesi Mert Kılınçel (Makine Mühendisi) dahil oldu. Projenin akademik danışmanlığını üstlenerek, ekip üyesi Emin Öztürk'ün (Yüksek Makine Mühendisi) eklemlenmesi teknik destek anlamında oldukça katkı sağladı. Benzer süreçlerden geçerek, Teknoparkta işletme sahibi olan danışmanlarının tecrübelerinden faydalanan ekip, yaz boyunca İTÜ Çekirdekten alınan mentörlüklerin de yardımıyla 90 projeden, son elemeye kalan 14 proje arasına girmeyi başardı.

FABRİKALARIN BERTARAF ALANINA GÖNDERDİKLERİ ATIKLAR AZALTILABİLECEK, EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILABİLECEK

Üyelerinin zaman içerisinde farklılıklar göstermesine rağmen çalışmalarına devam eden ekip, son olarak Girişimcilik Maratonu 2023 yarışmasına katıldı. Genç ekip, bir fabrikanın atıklarını pilot seçtikten sonra yapı, otomotiv, deniz araçları ve savunma sanayiye entegre edebilecekleri bir kompozit hammaddesi üretmeyi başardı. Bu şekilde farklı endüstriyel simbiyozların da kurulabileceği, oluşturulacak farklı reçetelerle farklı çözümler oluşturulabileceğini vurguladılar. Böylece fabrikaların bertaraf alanına gönderdikleri atıkların azaltılabileceğini, ekonomiye yeniden kazandırılabileceklerini ifade ettiler.

Pek çok ilginç ve yenilikçi fikirlerin yarıştığı Girişimcilik Maratonu 2023'te projelerini jüri üyelerine ve dinleyicilere sunan ekip, 30.000 TL'lik birincilik ve patent desteği ödülüne layık görüldü. Ödülü, Düzce Teknoparkta'ki şirketlerini açmak için ofis mobilyaları alımında kullanacaklarını belirten ekip üyeleri, henüz daha mezun olmadan kendi işlerini kuracak olmanın heyecanını dile getirdiler.

"GENÇLERE GİRİŞİMCİLİK VE ÇEVRE KONULARINDA ÇOK GÜZEL ÖRNEK"

Düzce Üniversitesi öğrencelerinin, gençlere girişimcilik ve çevre konularında çok güzel örnek teşkil ettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nuray Benli Yıldız, "Şimdiden farklı firmalar, atıklarının azaltılması için gençlerimizle iletişime geçmeye başlamıştır. Emeği geçen bütün öğrencilerimizle büyük gurur duymaktayız. Öğrenci topluluklarına bu konularda maddi ve manevi desteklerin arttırılması ile benzer çalışmaların çoğaltılabileceğini, daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturulmasına katkı sağlanabileceğini öngörmekteyiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.