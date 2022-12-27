Atıklardan kütüphane kurdular

Antalya Kepez'de halk eğitim merkezinde yaklaşık 30 kursiyerin destek vermesiyle atıl durumdaki malzemeler toplanarak "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" kuruldu. Kursiyerler tarafından bin bir emek verilerek hazırlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Proje başında ilimizde 1 milyon olan kitap sayımız şu an 3 milyon 200 bin oldu" dedi. Atıl durumdaki lastik, tahta, televizyon ve varilden oluşturulan kütüphane büyük ilgi çekti. Kurum içerisinde yaklaşık 80 metrekare alanda oluşturulan kütüphaneye en çok okunan 1054 kitap yerleştirildi.