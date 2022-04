Avrupa sırt çevirdi Türkiye kapılarını açtı

İkinci ayını dolduran Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en büyük mağdurlarından biri de üniversite öğrencileri oldu. Ukraynalı öğrenciler eğitimlerinden mahrum kalırken Avrupa'da okuyan Rus öğrenciler de birçok ülkenin Rusya'ya aldığı yaptırım kararları nedeniyle üniversite öğrenimlerinde problem yaşıyor. Avrupa, Rus öğrencilere doğrudan olmasa da dolaylı olarak kapılarını kapattı. Tüm Avrupa Akademileri ile Avrupa Bilim ve Beşeri Bilimler Akademileri Federasyonu (ALLEA) Rusya Bilimler Akademisi ve Belarus Ulusal Bilimler Akademisi'nin üyeliklerini askıya aldı. Avrupa Komisyonu, AB programları için Rus kuruluşlarıyla herhangi yeni bir sözleşme veya anlaşma imzalamayacağını söyledi. Dünya üniversite sıralamaları yapan kuruluşlardan Times Higher Education (THE) sıralama listelerinden Rusya'yı çıkardı. Avrupa böyle bir tavır sergilerken Türkiye sadece Ukraynalı değil, Rus öğrencilere de kapılarını sonuna kadar açtı.Geçen ay düzenlenen Avrupa Konseyi (AK) Eğitim Yönlendirme Komitesi toplantısında Ukrayna, "Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin hepsinin Rusya Federasyonu ile iletişimini tamamen kesmeleri" yönünde karar alınmasını teklif etti. Ancak Türkiye bu teklifi Ukrayna'nın işgaline başından bu yana karşı olmakla birlikte konunun siyasetin alanı olduğu gerekçesiyle reddetti. Bologna Takip Grubu (BFUG) da Rusya'nın Avrupa Yükseköğretim Alanı EHEA'daki temsil haklarının askıya almasını isteyen bir bildiri hazırladı. Türkiye bu bildiriye de çekince koydu ve imzalamadı.Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar sadece Ukrayna'da öğrenim gören Türk öğrenciler için değil, Ukraynalı öğrenci ve akademisyenlere de Türkiye'deki üniversitelerin kapılarının açık olduğunu belirtti. Aynı karar Rus öğrenci ve akademisyenler için de geçerli. Akademik ve bilimsel çalışmalarını yarıda bırakmak durumunda kalan eğitim camiasındaki herkes için YÖK tarafından akademik ortamdan kopmamaları için çalışma imkânı sağlanması kararı alındı.bazı Avrupa ülkelerinin, Rus öğrencilere kapılarını kapatmasına neden olan kararları:Birleşik Krallık'taki birçok üniversite, Rusya ile resmi ortaklıklarını sonlandırdı. Universities UK, Rus Rektörler Forumu ile ilişkisini askıya aldığını ve bilimsel işbirliği ve araştırmanın hayati bir küresel çaba olduğuna inanmaları sebebiyle akademik bağlantıların tamamen askıya alınmasını desteklemeyeceklerini belirtti.İşgalin başlamasından bir gün sonra Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Rusya ile eğitim ve araştırma konusundaki tüm işbirliğinin "derhal durdurulduğunu" söyledi ve saldırıyı "ciddi sonuçlar" gerektiren "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdi. Bu durum Alman üniversitelerinin tüm araştırma projelerini ve Rus meslektaşlarıyla olan diğer ilişkilerini donduracağı anlamına geliyor.Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması, İsviçre'de okuyan öğrencilerin ailelerinden para gelmesini engelledi. İsviçre'deki bazı üniversiteler, maddi sıkıntı çeken Rus ve Ukraynalı öğrencilere destek oluyor. Örneğin, Geneva Conservatory of Music her iki ülkeden gelen öğrenciler için özel bir fon oluşturdu.Bunun yanı sıra düzenlenen yarışmalara Rusların katılımının engellenmesi sebebiyle Rus öğrenciler bu yarışmalara katılamıyor.Rus öğrenciler ATM'lerden para çekemediklerini ve Rus banka kartlarıyla ödeme yapamadıklarını belirtiyorlar.Oturma izninin yenilenmesi için bir sonraki yılı finanse edebilecek miktarda paraya sahip olunması gerekiyor.Fransa'daki Rus öğrenciler bu prosedürün kendileri için kolaylaştırılması için bir imza kampanya başlattı. Ayrıca, Fransız bankaları, Ruslar için banka hesabı açmıyor.