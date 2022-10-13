Ayasofya Medresesi Nerede? Ayasofya Medresesi Ne Zaman Yapıldı, İlk Müderrisi Kimdir?

İstanbul'u fethetmesinin ardından Ayasofya Kilisesi'ni cami yapan Fatih Sultan Mehmet, caminin çevresinde bulunan ve o dönem içerisinde papaz evleri olarak kullanılan yapıları medreseye çevirmiştir. İlgi çekici tarihi nedeni ile pek çok insan Ayasofya Medresesi hakkında araştırma yapmaktadır. Konu ile ilgili akıllara gelen ilk soru Ayasofya Medresesi nerede oluyor. Peki, Ayasofya Medresesi ne zaman yapıldı? Eğer siz de Ayasofya Medresesi'nin ilk müderrisi kimdir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ayasofya Medresesi Nerede?

Ayasofya Medresesi, İstanbul'da yer alır. Günümüzde yeniden açılmış olan medrese Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Zaman içerisinde medrese, çeşitli onarımlar geçirmiştir.

Ayasofya Medresesi Ne Zaman Yapıldı?

Ayasofya Medresesi 1453 yılında İstanbul'un fethinden hemen sonra yapılmıştır. Ayasofya Medresesinde müderrislik yapan Türk bilgini ise Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu sayesinde İstanbul'da astronomi ve matematik alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Pek çok ilim insanı da Ali Kuşçu'nun derslerini takip etmiştir.

Ayasofya Medresesini Kim Yıktırdı?

Ayasofya Medresesi, Sultan Abdülaziz dönemi içerisinde 1869 ila 1874 yılları arasında yıktırılmıştır. Son Ayasofya Medresesi olan Daru'l- Hilafetü'l- Aliye Medresesi, 1924 yılında Öksüzler Yurdu olarak kullanılmıştır. Ardından Ayasofya Müze olduğunda ise medrese bir süre daha kullanılmıştır. 1936 yılında ise son medresenin de harap olması nedeniyle yıktırılmıştır.