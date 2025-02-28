Ayn Zeliha Gölü Nerede? Yol Tarifi ile Ayn Zeliha Gölü’ne Nasıl Gidilir?

Tarihin ve efsanelerin iç içe geçtiği Şanlıurfa doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir ildir. Ayn Zeliha Gölü de mistik havası ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Gölün hikâyesi, derin manevi anlamlar taşırken çevresindeki tarihi yapılar ve doğa harikası görünümü burayı vazgeçilmez bir turistik durak haline getirir. Turistlerin merak ettikleri ise Ayn Zeliha Gölü nerede ve yol tarifi ile Ayn Zeliha Gölü'ne nasıl gidilir olmaktadır.

Ayn Zeliha Gölü Nerede?

Ayn Zeliha Gölü Şanlıurfa il merkezinde, Balıklı göl Caddesi'nde Urfa Kalesi'ne yakın bir konumda yer almaktadır. Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan bu göl dini ve kültürel öneminin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkar. Ayn Zeliha Gölü Balıklıgöl ile birlikte Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılması olayına dayanan efsaneyle anılır ve bu yönüyle inanç turizmi açısından büyük ilgi görmektedir.

Ayn Zeliha Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Şanlıurfa şehir merkezine oldukça yakın olan Ayn Zeliha Gölü'ne ulaşım son derece kolaydır. Göle ulaşmak için aşağıdaki seçenekler değerlendirilebilir;

Şehir merkezinden yürüyerek: Ayn Zeliha Gölü, Balıklıgöl'ün hemen yanında bulunduğu için şehir merkezinden yürüyerek 10 ila 15 dakika içinde buraya ulaşılabilir.

Toplu taşıma ile: Şanlıurfa şehir içi dolmuşları ve belediye otobüsleri, Balıklıgöl ve Ayn Zeliha Gölü'ne düzenli olarak seferler düzenlemektedir.

Özel araç ile: Kendi aracıyla gitmek isteyenler Balıklıgöl platosu çevresinde bulunan otopark alanlarından faydalanabilirler.

Ayn Zeliha Gölü'nün Hikâyesi ve Özellikleri

Ayn Zeliha Gölü adını Nemrut'un üvey kızı Zeliha'dan almaktadır. Rivayete göre Nemrut'un Hz. İbrahim'i ateşe attığı sırada, Zeliha da bu olaya karşı çıkmış ve onun inancına destek vermiştir. Ancak babasının zulmüne engel olamamış ve gözyaşları bu gölü oluşturmuştur. Göl Zeliha'nın döktüğü göz yaşlarına atıfla bu adı almıştır. Zira Arapça'da "Aynzeliha" tabiri "gözyaşı" anlamına gelmektedir. Başka bir rivayete göre ise Hz. İbrahim ateşe atılacağı zaman Nemrut'un kızı Zeliha onun inancını taşıdığını söylemiş ve İbrahim gibi ateşe atılmıştır. Yanarak can veren Zeliha'nın düştüğü yerde oluşan göl ise Ayn Zeliha Gölü'dür.

Ayn Zeliha Gölü'nün suyu tatlı olup içinde sazan balıkları yaşamaktadır. Tıpkı Balıklıgöl'de olduğu gibi buradaki balıklar da kutsal kabul edilmektedir ve bu balıkların avlanmaları yasaktır. Gölün çevresi yemyeşil ağaçlarla kaplı olup ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Ayrıca göl kenarında oturma alanları ve kafeler bulunmakta ve ziyaretçilere güzel bir dinlenme fırsatı sunulmaktadır.

Ayn Zeliha Gölü tarihi dokusu, efsanevi hikâyesi ve doğayla iç içe yapısıyla Şanlıurfa'yı ziyaret eden herkesin görmesi gereken önemli turistik noktalardan biri olarak öne çıkmaktadır.