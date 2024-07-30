Ayrılık Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Ayrılık İle İlgili Şiirler

Aşka değer verenler için ayrılık son derece hüzünlü bir durumdur. Ayrılık ise yalnızca bir kişinin karşı tarafı terk etmesi olarak tanımlanamaz. Sevilen bir kişinin ölümünü görmek ya da uzak bir diyara yolcu etmek de ayrılığın başka şeklidir. Böyle durumlarda içinde büyük hüzün duyanlar kendilerini ifade edecek ayrılık şiirleri paylaşabilirler. En güzel, kısa, uzun, anlamlı ayrılık ile ilgili şiirler duyguları ifade etmenin en kestirme yoludur.

Ayrılık Şiirleri

Aşk ve sevgi gibi duygular insanların yaşamında büyük öneme sahiptir. Ancak her zaman her ilişki mutlu sonla bitmeyebilir. Böyle durumlarda ayrılık şiirleri kişilerin duygularını ifade etmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ayrılık nedenleri ne olursa olsun kişileri üzebilen böyle durumlarda duyguların en önemli tercümanı olmaktadır. Ayrılık ve hasretlik çeken kişilerin durumlarını ifade etmelerini sağlayan birçok şiir vardır.

Anlamlı Ayrılık ile İlgili Uzun Şiirler

Ayrılık her zaman iki sevgilinin ya da partnerin birbirinden uzaklaşması ve ilişkiyi bitirmesi anlamına gelmez. Bazen sevilen bir kişi ebediyen ölüm ile kaybetmek bazen çok değer verilen birini uzak diyarlara göndermek de ayrılık olarak isimlendirilebilir. Böyle zamanlarda önemli şairler tarafından kaleme alınan güzel şiirler vardır. En çok okunan ayrılık şiirleri şunlardır:

Can Yücel: Buluşmak üzere

Orhan Veli: Ayrılış

Attila İlhan: Elde Var Hüzün

Nazım Hikmet: Bir Ayrılış Hikayesi

Necip Fazıl Kısa Kürek: Ayrılık Vakti

Cahit Sıtkı Tarancı: Ajans Dinlerken

Ayrılık Sevdaya Dahil

açılmış sarmaşık gülleri

kokularıyla baygın

en görkemli saatinde yıldız alacasının

gizli bir yılan gibi yuvalanmış

içimde keder

uzak bir telefonda ağlayan

yağmurlu genç kadın

rüzgâr

uzak karanlıklara sürmüş yıldızları

mor kıvılcımlar geçiyor

dağınık yalnızlığımdan

onu çok arıyorum onu çok arıyorum

heryerinde vücudumun

ağır yanık sızıları

bir yerlere yıldırım düşüyorum

ayrılığımızı hissettiğim an

demirler eriyor hırsımdan

ay ışığına batmış

karabiber ağaçları

gümüş tozu

gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar

yaseminler unutulmuş

tedirgin gülümser

çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var

çünkü ayrılık da sevdâya dahil

çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili

hiç bir anı tek başına yaşayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

herşey onunla ilgili

telâşlı karanlıkta yumuşak yarasalar

gittikçe genişleyen

yakılmış ot kokusu

yıldızlar inanılmayacak bir irilikte

yansımalar tutmuş bütün sâhili

çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var

öyle vahşi bir tad ki dayanılır gibi değil

çünkü ayrılık da sevdâya dahil

çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili

yalnızlık

hızla alçalan bulutlar

karanlık bir ağırlık

hava ağır toprak ağır yaprak ağır

su tozları yağıyor üstümüze

özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır

eflatuna çalar puslu lacivert

bir sis kuşattı ormanı

karanlık çöktü denize

yalnızlık

çakmak taşı gibi sert

elmas gibi keskin

ne yanına dönsen bir yerin kesilir

fenâ kan kaybedersin

kapını bir çalan olmadı mı hele

elini bir tutan

bilekleri bembeyaz kuğu boynu

parmakları uzun ve ince

sımsıcak bakışları suç ortağı

kaçamak gülüşleri gizlice

yalnızların en büyük sorunu

tek başına özgürlük ne işe yarayacak

bir türlü çözemedikleri bu

ölü bir gezegenin

soğuk tenhalığına

benzemesin diye

özgürlük mutlaka paylaşılacak

suç ortağı bir sevgiliyle

sanmıştık ki ikimiz

yeryüzünde ancak

birbirimiz için varız

ikimiz sanmıştık ki

tek kişilik bir yalnızlığa bile

rahatça sığarız

hiç yanılmamışız

her an düşüp düşüp

kristal bir bardak gibi

tuz parça kırılsak da

hâlâ içimizde o yanardağ ağzı

hâlâ kıpkızıl gülümseyen

-sanki ateşten bir tebessüm-

zehir zemberek aşkımız

Attila İlhan

Ayrılık



Her satırı

mendireğe dizili karabataklara benzeyen

bir mektup bırakarak

balıkçı koyundan

sisler içinde uzaklaşan kayık gibi

bir sabah usulca ayrıldın

koynumdan

Bütün yolcularını

boğaz köprüsünün çaldığı

araba vapurunun

boş seferleri

gibi yalnızca rüzgâr

gezinir sensiz

yüreğimde

Durgun bir sudur aslında deniz

ki çocukların

acemi oltalarını denedikleri

kuytu bir iskelenin

tahtaları altına yazdığım

ayrılık şiirini okudukça

dalgalanır.

Sunay Akın

Ayrılık Günü



Ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce

Kuşlar gördüm; kırılmış kolu, kanadı

Ayrı düşmüş sevdiğinden kuşlar gördüm

Hiç bir ayrılık bana bu kadar komadı

Ayrılığın bir ağrıdır vurur şakaklarımda

Ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar

Derinden ses verir içimde bir tel

Sonra, birdenbire kırılır, kopar

Yeryüzü çekilir altından ayaklarımın

Geçer başıma çöken bir tavan gibi gökyüzü

Durmadan çalınır kulaklarımda

Şarkıların en hüzünlüsü

Seni alıp uzaklara giden otobüs

Benim üzerimden geçer hışımla

Devrilir, bakakalırım ardından

Bir sel gibi akan gözyaşımda...

Artık ne yapsam boş, teselliler faydasız

Karanlık gitgide en derinlere çeker beni

Çaresiz, bütün sokaklarında bu şehrin

Böyle perişan beklerim dönmeni

Dolaşır birbirine yorgun ayaklarım

Ellerimi koyacak bir yer bulamam

Nereye gitsem, en koyusu acıların

Ne yana baksam, çıldırtan bir akşam

İstemem ben bu ömrü, bu talihi istemem

Böyle durup durup senden ayrılmak varsa

Orada bir mezar kazılır benim için

Ümit Yaşar Oğuzcan