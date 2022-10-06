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Giriş Tarihi: 6.10.2022 15:11 Son Güncelleme: 6.10.2022 15:42

Azerbaycan’da KKTC’nin tıbbi bitkileri ile ilgili bildiri sunuldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Azerbaycan’da KKTC’nin tıbbi bitkileri ile ilgili bildiri sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından düzenlenen “Şuşa ve Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği, Toprak ve Su Kaynakları: Geleceğe Bakış” toplantısına katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel'in 20-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nin davetlisi olarak Azerbaycan'da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilerek devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Prof. Dr. Salih Gücel toplantıda, KKTC'nin tıbbi bitkileri konusunda bir bildiri sundu. Prof. Dr. Gücel ayrıca Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Botanik Enstitü çalışanlarına yönelik, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yenilenen standartlarından bahsederek, Kıbrıs'ın endemik bitkilerinden "Delphinium caseyi"nin korunma gereksinimlerine değindi. Aynı zamanda Türkiye'de Batı Anadolu'da orman kuşağı ile daimi kar sınırının arasında bulunan subalpin bölgenin bitki örtüsünün endemik türlerinden Minuartia nifensis'in üreme biyolojisi hakkında da bilgi verdi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen seminerde, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Sayyara Ibadullayeva ise enstitünün bilimsel araştırma yönleri, uluslararası ilişkiler, uygulanan ortak projeler, kırmızı listedeki bitkiler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Salih Gücel, "Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Botanik Enstitüsü ile sahip olduğumuz yakın ilişkileri geliştirerek yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık" dedi.

YDÜ Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise fakülte olarak uluslararası iş birliklerine ve projelere önem verdiklerini vurgulayarak, "Ülkemizin ve dünyanın biyolojik çeşitliliğinin korunması adına sorumluluk alarak uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi Yakın Doğu Üniversitesi'nin vizyonunun bir gereği olarak sürdüreceğiz. Kıbrıs'ın yerel bitki örtüsü ile ilgili konuların, KKTC'nin doğal varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından son derece önemli. Bizler de çalışmalarımıza bu farkındalıkla yön veriyoruz" diye konuştu.

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Azerbaycan’da KKTC’nin tıbbi bitkileri ile ilgili bildiri sunuldu
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