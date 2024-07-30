Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Nerede, Nasıl Gidilir? Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Hristiyanlar dinlerinin yasak olduğu dönemlerde mağara içlerine ya da yeraltı şehirlerine sığınıp buralara kiliselerini inşa ediyorlardı. Türkiye'de de Roma döneminden kalan ve Hristiyanlara ait olan mağaralar ve yeraltı şehirleri özellikle Kapadokya bölgesinde bolca mevcut. Bunlardan biri de Aziz Mercurius Yer Altı Şehri. Peki Aziz Mercurius Yer Altı Şehri nerede, nasıl gidilir? İşte Aziz Mercurius Yer Altı Şehri giriş ücreti ve yol tarifi...

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Tarihi

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri adını İsa'dan sonra 225 ila 250 yılları arasında yaşamış bir komutan olan Aziz Mercurius'tan alır. Komutan Mercurius Kapadokya bölgesinde yaşam sürmüş olup Hristiyanlığın yasak olduğu Roma İmparatorluğu döneminde inancını açıklama cesaretini göstermiştir. Bu nedenle önce sürgün edilen Mercurius, daha sonra Kapadokya'da başı kesilerek idam edilmiştir. Mercurius başı Mısır'a gönderilmiştir.

Aziz ilan edilen Mercurius adına yaptırılan Aziz Mercurius Yer Altı Kenti M.S. III. yüzyılda erken Hristiyanlık döneminde inşa edilen kilise ile tamamlanmıştır. Bir ibadethane ve sığınak olan kullanılan şehir ve kilise, dönemin Hristiyanlarının savunma alanı olmuştur. 2011 yılında başlanan kazı çalışmaları 2016 yılında sonlandığında ortaya çıkan bu yapı uzun süre yaşamak için ideal bir şehir olarak planlanmıştır.

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Özellikleri

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri erken Hristiyan topluluklarının yaşam biçimlerini ve mimari becerilerini gözler önüne serer. Zira mükemmel bir mühendislikle inşa edilmiştir. Çok katmanlı ve karmaşık bir yapıya sahip olan yapı tüneller, odalar, kiliseler ve depolar gibi birçok bölümden oluşur. Kapadokya bölgesindeki birçok yeraltı şehrinden biri olan Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'nde kilisenin yanı sıra toplu mezarlar, su kuyuları, tandırlar, ocaklar, güvercinlikler, kilerler, ambar damları ve sürgü taşları bulunmaktadır. Buraya sığınanların altı ay kadar dışarı çıkmadan yaşayabileceği öngörülmektedir.

Yedi katı bulunan Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'nde gerçekleştirilen kazılar sonunda üç katı gezilecek hale getirilmiştir.

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Nerede?

Kapadokya bölgesinin önemli turistik noktalarından biri olan Aziz Mercurius Yer Altı Şehri, Türkiye'nin Aksaray iline bağlı Gülağaç ilçesinde yer almaktadır. Gülağaç'ın Saratlı beldesinde bulunan Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Aksaray il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu mekân, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkmaktadır.

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'ne Nasıl Gidilir?

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'ne ulaşım Aksaray il merkezinden hareket eden minibüs ve otobüsler ile sağlanabilir. Toplu taşıma ile buraya gitmek isteyen ziyaretçiler önce Saratlı beldesine gidip sonra da kısa bir yürüyüşle Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'ne varabilirler. Özel araçla gelen ziyaretçiler için otopark imkanları ise mevcuttur.

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri Girişi Ücretli Mi?

Aziz Mercurius Yer Altı Şehri'ne girmek için diğer tüm müzeler gibi belli bir ücret ödenmektedir. Öğrenci ve öğretmenlere indirimli olan bu yapıda müze kart da geçmektedir. Giriş ücretleri ve ziyaret saatleri hakkında güncel bilgileri ziyaret öncesinde kontrol etmek faydalı olacaktır.