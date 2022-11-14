B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce B Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Yapılan çeşitli araştırmalara göre Türk alfabesinde kullanılan kelimelerin hangi harfle başladığı ve kelimelerin kaç harften oluştuğu konuları merak uyandırmaktadır. Merak edilen harflerden biri de b harfiyle başlayan kelimeler olarak biliniyor. Peki, b ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında b ile başlayan hayvan bitki ve eşya isimleri gibi kelimelerin yanı sıra b ile başlayan erkek isimleri ve kız isimleri gibi kelimeleri de bulabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce b harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler de yazımızda yer almaktadır.

B ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Özellikle yeni anne ve baba olacak pek çok kişi b harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor. Aşağıda b harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

Burcu

Beril

Berrak

Begüm

B ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Günümüzde b harfi ile başlayan pek çok erkek ismi bulunmakta. Bu isimlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Berk

Batuhan

Baran

Barış

B ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında b harfi ile başlayanlar da elbet mevcut. Aşağıda b ile başlayan hayvanlardan bazılarını bulabilirsiniz:

Baykuş

Balina

Boz ayı

Boğa

Bıldırcın

Boa yılanı

Bukalemun

B ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Gün içerisinde evde ya da dışarda pek çok eşyayı kullanıyoruz. Bu eşyaların birçoğu b harfi ile başlıyor. Aşağıda b harfli eşyalardan bazılarını bulabilirsiniz:

Bardak

Battaniye

Bisiklet

Baskül

Bileklik

B ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Türkçede olduğu kadar İngilizcede de pek çok b harfiyle başlayan kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını anlamlarıyla beraber aşağıda bulabilirsiniz:

But: Ama

Bad: Kötü, berbat

Beast: Canavar

Blue: Mavi

Borrow: Ödünç almak

B ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede b ile başlayan 4 harfli 108 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Baza

Baht

Baba

Blöf

B ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede b ile başlayan 5 harfli 369 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: