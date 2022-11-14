B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce B Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Yapılan çeşitli araştırmalara göre Türk alfabesinde kullanılan kelimelerin hangi harfle başladığı ve kelimelerin kaç harften oluştuğu konuları merak uyandırmaktadır. Merak edilen harflerden biri de b harfiyle başlayan kelimeler olarak biliniyor. Peki, b ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında b ile başlayan hayvan bitki ve eşya isimleri gibi kelimelerin yanı sıra b ile başlayan erkek isimleri ve kız isimleri gibi kelimeleri de bulabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce b harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler de yazımızda yer almaktadır.
Özellikle yeni anne ve baba olacak pek çok kişi b harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor. Aşağıda b harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:
Günümüzde b harfi ile başlayan pek çok erkek ismi bulunmakta. Bu isimlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında b harfi ile başlayanlar da elbet mevcut. Aşağıda b ile başlayan hayvanlardan bazılarını bulabilirsiniz:
Gün içerisinde evde ya da dışarda pek çok eşyayı kullanıyoruz. Bu eşyaların birçoğu b harfi ile başlıyor. Aşağıda b harfli eşyalardan bazılarını bulabilirsiniz:
Türkçede olduğu kadar İngilizcede de pek çok b harfiyle başlayan kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını anlamlarıyla beraber aşağıda bulabilirsiniz:
B ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?
Türkçede b ile başlayan 4 harfli 108 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
B ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?
Türkçede b ile başlayan 5 harfli 369 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: