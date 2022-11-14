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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:13 Son Güncelleme: 14.11.2022 11:14

B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce B Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce B Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

B ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu sıklıkla soruluyor. Oyunlarda ve derslerde b ile başlayan kelimeler önem kazanıyor. Öte yandan yeni ebeveynler b ile başlayan erkek isimleri ve kız isimleri hakkında araştırma yapıyor. Bu yazımızda sizin için hem b ile başlayan hayvan bitki ve eşya isimleri hem de Türkçe ve İngilizce b harfi ile başlayan 5 harfli kelimeleri derledik. Eğer siz de b harfiyle başlayan kelimeler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yapılan çeşitli araştırmalara göre Türk alfabesinde kullanılan kelimelerin hangi harfle başladığı ve kelimelerin kaç harften oluştuğu konuları merak uyandırmaktadır. Merak edilen harflerden biri de b harfiyle başlayan kelimeler olarak biliniyor. Peki, b ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında b ile başlayan hayvan bitki ve eşya isimleri gibi kelimelerin yanı sıra b ile başlayan erkek isimleri ve kız isimleri gibi kelimeleri de bulabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce b harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler de yazımızda yer almaktadır.

B ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Özellikle yeni anne ve baba olacak pek çok kişi b harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor. Aşağıda b harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

  • Burcu
  • Beril
  • Berrak
  • Begüm

B ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Günümüzde b harfi ile başlayan pek çok erkek ismi bulunmakta. Bu isimlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Berk
  • Batuhan
  • Baran
  • Barış

B ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında b harfi ile başlayanlar da elbet mevcut. Aşağıda b ile başlayan hayvanlardan bazılarını bulabilirsiniz:

  • Baykuş
  • Balina
  • Boz ayı
  • Boğa
  • Bıldırcın
  • Boa yılanı
  • Bukalemun

B ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Gün içerisinde evde ya da dışarda pek çok eşyayı kullanıyoruz. Bu eşyaların birçoğu b harfi ile başlıyor. Aşağıda b harfli eşyalardan bazılarını bulabilirsiniz:

  • Bardak
  • Battaniye
  • Bisiklet
  • Baskül
  • Bileklik

B ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Türkçede olduğu kadar İngilizcede de pek çok b harfiyle başlayan kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını anlamlarıyla beraber aşağıda bulabilirsiniz:

  • But: Ama
  • Bad: Kötü, berbat
  • Beast: Canavar
  • Blue: Mavi
  • Borrow: Ödünç almak

B ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede b ile başlayan 4 harfli 108 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Baza
  • Baht
  • Baba
  • Blöf

B ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede b ile başlayan 5 harfli 369 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Banka
  • Banyo
  • Baret
  • Beşik
  • Benek

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B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce B Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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