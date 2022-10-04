Babıali Baskını Nedenleri - Bab-ı Ali Baskını Nedir, Hangi Padişah Döneminde Oldu, Özellikleri ve Sonuçları

Osmanlı döneminde yaşanmış en önemli olaylardan olduğu için Babıali baskını nedir diye soranlar vardır. Babı Ali Baskını nedenleri içinde en önemlisi, İttihat ve Terakki'nin faaliyetleridir. Babı Ali baskını sonuçları içinde bilinmesi gereken birtakım hususlar vardır. Yönetimi etkilediği için Babı Ali baskını önemi tarihte yer edinmiştir. Babı Ali baskını hangi dönem olmuştur sorusu insanlar tarafından araştırılır. İşte Hangi padişah döneminde ve hangi savaşta yaşandı ile ilgili detaylar…

Babıali Baskını Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında yaşanan Babıali Baskını, İttihat ve Terakki Partisi üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu askeri darbe, 23 Ocak 1913 tarihinde Talat Bey ve Enver Bey önderliğinde yapılmıştır. 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ara seçimlerin galibi olarak çıkması, İttihat ve Terakki Partisi'nin erken seçim talebinde bulunmasına neden olmuştur. 1912 yılındaki seçimi hile yaparak kazanan İttihat ve Terakki Hükümeti, çok geçmeden düşürülmüştür. Kâmil Paşa'nın Hükümeti sırasında, Balkan Savaşları Osmanlı'ya büyük bir darbe vurmuştur. Balkanlardaki bütün topraklarından vazgeçen Osmanlı'nın bu durumundan faydalanan İttihat ve Terakki, halkı isyan ettirmek için Edirne'nin Bulgaristan'a verileceği konusunda halkı manipüle etmeyi başarmış ve Babıali Baskını'nı düzenlemiştir.

Babıali Baskını Sonuçları Nelerdir?

Aşağıda Babıali askeri darbesinin sonuçlarına ilişkin bazı detaylar verilmiştir.

Babıali Baskını sonucunda, Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı Kâmil Paşa görevden alınarak yerine, İttihat ve Terakki taraftarı Mahmut Şevket Paşa getirilmiştir.

Sadrazam Kâmil Paşa, Dahiliye Nazırı Ahmet Reşit Bey, Maliye Nazırı Abdurrahman Bey ile Şeyhülislam Cemaleddin Efendi sınır dışı edilmişlerdir.

Savaş ile uğraşmak zorunda kalan İttihat ve Terakki, 30 Mayıs 1913 yılında imzalanan Londra Antlaşması ile birlikte Edirne'yi Bulgaristan'a vermek zorunda kalmıştır. Ek olarak, Osmanlı'yı zora sokan birçok barış şartlarına da imza atmıştır.