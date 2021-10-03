Bağımsızlık Eş Anlamlısı Nedir? Bağımsızlık Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bağımsızlık kelimesi birçok alanda sık sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Anlamı olarak birçok kişi için farklı şeyler ifade eden bir kelimedir. Bağımsızlık kelimesinin eş anlamlısı olarak bağımsızlık kelimesi yerine farklı sözcükler kullanılabilir. Hür sözcüğünün ifade etmiş olduğu anlam ile birebir aynı anlama gelen farklı sözcükler bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK KELİMESİNİN ANLAMI

Bağımsızlık kelimesi son zamanlarda sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bağımsızlık kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinmekte fayda var. Bağımsızlık kelimesi Arap dilinden Türkçe'mize kültür etkileşimleri sayesinde girmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre, bağımsızlık kelimesinin anlamı şu şekillerde açıklanmaktadır:

Bağımsız olma durumu, istiklal

Hür kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında da biraz bilgi verelim Hür kelimesi cümle içerisinde şu şekilde kullanılabilir.

Artık burama kadar geldi, mutlaka ekonomik bağımsızlığımı kazanmalıyım.

İstiklal: "Artık canıma tak etti, mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım." -N. F. Kısakürek.

Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duymak, ilgi görmek ve yön seçmek bakımından başkalarına bağlı olmama durumu.

BAĞIMSIZLIK EŞ ANLAMLISI

Bağımsızlık kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı; hiçbir kısıtlama ya da hiçbir baskı ya da hiçbir şarta bağlı kalınmamasıdır. . Bağımsızlık sözcüğü ile aynı anlama gelen kelime ise "hürriyet" kelimesidir. Hürriyet kelimesi bağımsızlık kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinen bir kelimedir. Cümle kurarken cümle içerisinde bağımsızlık kelimesinin yerine hürriyet kelimesini kullanabilirsiniz. Hürriyet kelimesi kullanıldığında cümlenin anlamı hiçbir şekilde değişmez.

BAĞIMSIZLIK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bağımsızlık kelimesinin eş anlamlısı olan 2 adet kelime vardır. Bu eş anlamlı kelimeler;