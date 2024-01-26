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Giriş Tarihi: 26.1.2024 12:01 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:22

Bahar dönemi burs başvuruları için son tarih 31 Ocak

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı başvuruları devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak aday öğrencilere yüzde 100’e kadar burs olanağı da sunan YDÜ’de, tezli veya tezsiz tüm yüksek lisans ve doktora programları için burs başvuruları 31 Ocak 2024’e kadar yapılabilecek. Yüksek lisans ve doktora programlarına burssuz başvurular bu tarihten sonra da 28 Şubat’a kadar devam edecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bahar dönemi burs başvuruları için son tarih 31 Ocak

Yüksek lisans ve doktora programlarının mezunlarına, belirli bir alanda derinlemesine uzmanlık kazandırmanın yanı sıra, pratik bilgi birikimi ve deneyim kazanma imkanı sağladığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu, mezunlarımızın hem akademik dünyada hem de profesyonel iş hayatında öne çıkmalarını sağlıyor" dedi.

"Yakın Doğu Üniversitesi olarak, yüksek lisans ve doktora programlarımızı uluslararası standartlarda tasarlıyor ve yürütüyoruz. Uyguladığımız programlar, mezunlarımıza küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayarak uluslararası arenada başarılı olmalarına katkıda bulunuyor" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, dünyaca tanınan akademisyenlerden oluşan bir eğitim kadrosu bulunuyor. Öğrencilerimiz, bu deneyimli öğretim üyeleriyle etkileşimde bulunarak akademik ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı da elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Bahar dönemi burs başvuruları için son tarih 31 Ocak
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