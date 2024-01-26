Bahar dönemi burs başvuruları için son tarih 31 Ocak

Yüksek lisans ve doktora programlarının mezunlarına, belirli bir alanda derinlemesine uzmanlık kazandırmanın yanı sıra, pratik bilgi birikimi ve deneyim kazanma imkanı sağladığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu, mezunlarımızın hem akademik dünyada hem de profesyonel iş hayatında öne çıkmalarını sağlıyor" dedi.

"Yakın Doğu Üniversitesi olarak, yüksek lisans ve doktora programlarımızı uluslararası standartlarda tasarlıyor ve yürütüyoruz. Uyguladığımız programlar, mezunlarımıza küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayarak uluslararası arenada başarılı olmalarına katkıda bulunuyor" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, dünyaca tanınan akademisyenlerden oluşan bir eğitim kadrosu bulunuyor. Öğrencilerimiz, bu deneyimli öğretim üyeleriyle etkileşimde bulunarak akademik ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı da elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.