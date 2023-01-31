Bakan Kasapoğlu: En iyi yurt altyapısı Türkiye’de

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce Gaziantep'te düzenlenen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamındaki Gastronomi ve Seyri Antep Gençlik Kampı'na katılan Bakan Kasapoğlu, 80 gastronomi öğrencisinin katılımıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek kamp döneminde Türkiye'nin tanınmış şefleri ile workshoplar ve yemek söyleşilerinin olacağı kampı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında bakanlığın düzenlediği kamplar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, arkeolojiden güzel sanatlara, spordan siyasete, diplomasiden gastronomiye kadar 15 tema ile 15 şehirde kamplar düzenlendiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu kamp, ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimiz için çok verimli ve keyifli olacak. Biliyorsunuz biz hep katılımcı ruhtan bahsediyoruz. İşte o katılımcı ruhun öznesi gençler, gençlerin fikirleri, onların ilgisi talebi, ihtiyacı ve biz de yine aynı doğrultuda gençlerimizle birlikte bu çalışmaları hem içerik olarak hem nicelik olarak güçlendireceğiz ve bu çıtayı birlikte yükselteceğiz" dedi.

Bakanlık olarak dünyanın en güçlü alt yapısına sahip olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz. 800 yurt, 850 bin yurt kapasitesi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapı, bir network ve bu bağlamda çok zengin bir hizmet, bir eser politikası. Özellikle kamplarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz; bakanlık olarak her geçen gün birer gurur tablosu olarak insanlığın, ülkemizin, halkımızın her daim hizmetinde tesisler olarak yoluna devam ediyor. Özellikle yurtlarımızın, gençlerimiz için sadece birer barınma mekanı değil birer yaşam alanı olması bizim en önemli gündemimiz'' diye konuştu.

Kampta Türkiye'nin tanınmış şefleri ile yemek de yapan Bakan Kasapoğlu'na Gaziantep Valisi Davut Gül, belediye başkanları ile diğer yetkililer de eşlik etti.